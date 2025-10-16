LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

E. P.

Octubre Corto muestra Arte Joven

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:12

Antes de enfrentarse a la pantalla del Teatro Cervantes, el público que asista a las proyecciones del 27 Festival de Cine Octubre Corto de Arnedo tiene otras que puede disfrutar: las de las seis pantallas que presentan en su vestíbulo una selección de piezas audiovisuales de la Muestra Itinerante de Arte Joven en La Rioja, organizada por el Gobierno de La Rioja a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ). Su director, Juan Diego Alcalde, la inauguró este jueves junto a Octubre Corto.

En su quinta presencia en el festival arnedano dentro de sus cuarenta años de convocatoria, muestra alguna de las piezas de video arte premiadas además de los tres proyectos profesionalizados por la Comunidad a tres artistas riojanos: Mario Manso, Alba Ruiz Lafuente y Pedro Bella.

