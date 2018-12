«Para mi obra quiero al instante el efecto que causa el tiempo con los siglos» Xavier Mascaró, ayer en el Museo Würth junto a su obra. :: J. Rodríguez El artista pasó ayer por el Museo Würth para supervisar el montaje de 'Departure', instalación que podrá verse a partir del 2 de enero Xavier Mascaró Escultor ESTÍBALIZ ESPINOSA LOGROÑO. Miércoles, 26 diciembre 2018, 00:25

Un enorme pecio emerge estos días en el vestíbulo del Museo Würth La Rioja. Encallados junto a la icónica 'Lillie' de Valdés, los 26 barcos de hierro fundido y bronce que forman la monumental 'Departure' de Xavier Mascaró (París, 1965) asoman ruinosos, testigos de un pasado que remonta a las culturas del Mediterráneo antiguo, pero también reflexivos y esperanzadores sobre las migraciones actuales. Su autor pasó ayer por Logroño para supervisar este montaje, que se abre al público del 2 de enero al 28 de abril próximos, y que por primera vez se expone en nuestro país.

-¿Por qué ha navegado tan poco por el mundo esta flota? (Antes se expuso en Londres y Abu Dhabi).

-Es un conjunto de 26 barcas y necesitas un lugar con mucha perspectiva y distancia para verlo; un amplio espacio en el que pueda funcionar como una flota.

-De las numerosas lecturas que tiene 'Departure', vinculadas tanto al pasado como al futuro, e incluso con el devenir de nuestra propia vida, ¿con cuál se queda?

-Me quedo con el conjunto porque es indisociable. Nosotros siempre pensamos en el pasado y en el futuro como si fueran proyecto y hecho consumado, pero en realidad el tiempo no es tan compartimentado, los momentos se mezclan. Estas piezas son ambiguas porque no sabes si hablan de un pasado terminado y en el que esto se está descomponiendo o si es un proyecto en construcción.

-Sus esculturas encajarían perfectamente en un museo arqueológico. ¿Por qué esa vinculación no sólo estética, sino casi espiritual, con el mundo antiguo?

-Me interesa mucho la mirada hacia las civilizaciones antiguas y artesanos de culturas desaparecidas porque, cuando uno pierde el recuerdo y la información del contexto, queda la esencia, y la esencia normalmente es una impronta dejada por alguien que vivió y a través de la que ahora nosotros percibimos emociones y sentimientos humanos idénticos a los suyos. A mí me interesa esa vinculación con gente muy lejana en el tiempo y el espacio, siendo tan próximos. Ante una pequeña pieza egipcia sientes tanta pasión y temores como ante una obra contemporánea.

-El hierro fundido contribuye a dar ese aspecto intemporal, casi eterno, de sus obras. ¿Qué más connotaciones tiene el hierro en su trabajo?

-Lo que me interesa del proceso de fundición tal y como yo lo utilizo es que, por un lado, tiene un aspecto de precipitación (se produce en un instante) y por otro, que hay que desenterrarlo. El hecho de desenterrar para que nazca la escultura me parece muy bonito, por eso mis obras tienen ese aspecto orgánico, porque han sido fundidas y desenterradas.

-De hecho, a menudo confiesa su fascinación por ese cataclismo que experimenta el hierro dentro del molde y la sorpresa ante lo que te vas a encontrar.

-Sí, porque en los procesos de fundición artísticos normales se procura que haya la menor sorpresa, se busca la copia fiel de un objeto. Y yo trabajo al revés, parto de una forma vagamente resuelta y quiero provocar accidentes y sorpresas en el proceso de fundición. Yo quiero al instante el efecto que normalmente causa el tiempo con los siglos o milenios.

-¿De qué depende que opte por la monumentalidad o por una obra de pequeñas dimensiones?

-Para mí la diferencia está en que el pequeño formato obliga al espectador a acercarse mucho, es como si le susurraras, y cuando trabajas en grande le estás gritando.

-¿Y ahora le apetece más gritar o susurrar?

-Necesitas hacer las dos cosas, depende de lo que quieras decir, del ánimo.

-Los conjuntos monumentales son muy dados a la interacción del espectador. ¿Le resulta cómodo?

-Cuando haces una obra se trata de que provoque en el espectador una curiosidad y ojalá que él también proyecte algo de sus emociones y sus ideas. Esas barcas están vacías para que las llene el espectador.

-Sus piezas monumentales son sólidas, contundentes y muy asentadas en la tierra, todo lo contrario que usted, que vive y viaja continuamente por todo el mundo.

-Siempre me estoy moviendo y, de hecho, el propio movimiento es una fuente de inspiración para mí. Además me inspiro mucho de los lugares donde vivo; de México o Los Ángeles, donde estoy abriendo estudio, y también los he tenido en Londres y en Madrid. Cada escenario me deja estratos de ideas, inspiraciones, sugerencias...

-No es la primera vez que visita el Würth La Rioja. ¿Qué le parece este museo y formar parte de su colección (con la obra 'Antebrazo y mano' de 2006)?

-Una maravilla. Antes de su inauguración asistí a una presentación del proyecto y entendí que era algo muy innovador acercar el arte a espacios de trabajo, a la empresa. Además el museo es una maravilla por la luz y flexibilidad que tiene para albergar distintos tipos de obra. Y luego he visto crecer la colección, con gran acierto.

-¿Cómo encaja aquí 'Departure'?

-De maravilla, va a quedar muy integrada y muy bonita.