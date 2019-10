La obra Gay Hitler inicia la programación del próximo trimestre de Sala Negra Un momento de 'Gay Hitler' / Compañía Pánico Escénico La programación teatral incluye un total de 42 espectáculos LA RIOJA Miércoles, 2 octubre 2019, 14:08

Gay Hitler, una comedia que trata de reivindicar con humor la tolerancia y el respeto, con el dictador nazi como protagonista, de la compañía Pánico Escénico Teatro, iniciará, el 4 y 5 de octubre, la programación del próximo trimestre del año de la Sala Negra de Logroño.

El director de la sala de teatro, Alejandro Romanda, y el director general del Instituto Riojano de la Juventud, Paco Rivero, han presentado este miércoles, en una rueda informativa, esta programación teatral, que incluye un total de 63 funciones de 42 espectáculos, entre los que figuran 10 familiares, 13 de teatro, 13 canallas -con contenido erótico-, 2 exposiciones de arte efímero y tres narraciones, según recoge Efe en una nota.

Como novedad, Romanda ha indicado que Sala Negra se ha adherido al programa del carné Joven en La Rioja, para que jóvenes de entre 12 y 30 años puedan recibir un descuento de hasta el 30 por ciento, en algunas de las obras.

Una programación ambiciosa

Romanda ha destacado que es una programación ambiciosa y ha destacado la obra argentina del Dúo Sutotto, , que toma como eje el miedo y sus derivados, el 23 y 24 de noviembre; y el cabaret The Best of Whorst, del payaso, músico y actor Javier Ariza, los días 13, 14 y 15 de diciembre.

También ha incidido en la representación Oumuamua, una ficción cómica que relata una expedición de bajo presupuesto al satélite que da nombre a la obra, capitaneada por la nieta de la primera mujer que viajó a la Luna, los días 13 y 14 de diciembre.

Ha añadido que durante octubre, noviembre y diciembre, la Sala Negra acogerá, los jueves cada dos semanas, el Lei Nai presentado por Luca Ramonda, en el que se tratará al actualidad riojana a modo de sátira.

Además, ha señalado que surgirán «cambios de última hora» que no están contemplados en la programación presentada, como los especiales de Halloween y el de Navidad.

Rivero ha desatacado que es «una suerte» contar en Logroño con un espacio «tan único, diferenciador, disruptivo», y que lo jóvenes puedan acceder a él, para que «pueden aprender a identificar las emociones y comunicar en público», a través de las obras escenificadas en esta sala.