«La obra se basa en una película de Chantal Akerman» Sábado, 17 noviembre 2018, 00:17

Daniel Llaría realizó su obra 'No nadas mejor de lo que nadabas al principio' durante la etapa más dura de su estancia en Nueva York. «El trabajo está basado en una película de la cineasta belga Chantal Akerman, en la que grababa la ciudad de Nueva York y leía cartas de su madre por encima. En mi obra leo una carta que me escribió mi madre, en la que me anima y me transmite sus ideas para que yo avance en la vida». El vídeo habla de su experiencia como emigrante; de la relación con sus raíces y con una nueva realidad, en este caso la de la «dura y capitalista» Nueva York.

Aunque estudió escultura, en lo que centra su trabajo «y lo que más reconocimiento me ha dado» -dice- es el vídeo. ¿El leitmotiv de su obra? «Para mí, una de las principales cosas que tiene el arte es enseñar que la vida es mucho más matizada y compleja de lo que creemos».