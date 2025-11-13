Nuria Labari con su último libro y una visita por 'La Redonda secreta', hoy en Cuéntalo La autora cántabra estará en la librería Santos Ochoa de Calvo Sotelo a las 19.00 horas, y mañana conversará en la Biblioteca Rafael Azcona con Alejandro Pedregosa

Estíbaliz Espinosa Logroño Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:45 Comenta Compartir

Una herida personal llevó a la Nuria Labari (Santander, 1979) a escribir 'La amiga que me dejó', un libro en el que explora el doloroso proceso de una amistad que se quiebra y con el que hoy participa en el festival de narrativas Cuéntalo.

Cuenta la autora que, tras verse abandonada por su mejor amiga repentinamente y en uno de sus peores momentos, decidió buscar respuestas en los libros y en la teoría, pero no tuvo éxito ni logró sanar su herida. Empezó entonces a escribir 'La amiga que me dejó' (Debate), ensayo que subtitula 'Anatomía de una ruptura' y donde, a través de conversaciones con Platón, con escritores como Carmen Martín Gaite, Natalie Clifford Barney y Juan Benet, y con la memoria de su propia amiga, Labari disecciona este sentimiento de pérdida. Su obra ofrece una profunda reflexión sobre el sentido de la amistad, desde su nacimiento hasta su final, recordando que, a veces, los vínculos y el tiempo compartido entre amigas pueden ser más fuertes que los lazos de sangre.

Sobre 'La amiga que me dejó', libro que dice haber escrito «un poco desde la vergüenza y la culpa, y pensando que era la única a la que dejaban sus amigas», hablará hoy en Logroño la periodista y escritora cántabra. La cita, en la librería Santos Ochoa de Calvo Sotelo a las 19.00 horas.

Nuria Labari asoma también al programa de Cuéntalo de mañana, viernes, compartiendo conversación con el escritor granadino Alejandro Pedregosa. Juntos hablarán sobre 'Lo que esconden las grietas' (en la Biblioteca Rafael Azcona a las 19.00 horas).

Dos visitas comentadas

La jornada de hoy en el Festival de Narrativas de Logroño incluye una de las actividades más enigmáticas de esta edición, la visita comentada a 'La Redonda secreta' (21.00 horas) de la mano del párroco de la concatedral, Víctor Manuel Jiménez, y del historiador logroñés Bruno Calleja. Los asistentes (que ya han completado el aforo) descubrirán datos, secretos y curiosidades de este templo. Previamente, a las 17.00 horas, se realizará una visita guiada por las librerías ilustradas de la ciudad, con salida desde Santos Ochoa de Gran Vía.