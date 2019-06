«Nunca antes habíamos desplegado un montaje como el de la gira actual» Los cinco integrantes del grupo Izal. :: l.r. Mikel Izal | Cantante y compositor del grupo Izal El grupo de pop rock madrileño actúa mañana en el Palacio de los Deportes dentro de su gira 'Autoterapia' SANDA SÁINZ Viernes, 21 junio 2019, 19:03

Izal actuará mañana en el Palacio de los Deportes de La Rioja, en Logroño, a las 22.00 horas, presentando su exitoso último disco 'Autoterapia'. Hablamos con el cantante y letrista, Mikel Izal.

-Izal llega a Logroño después de llenar en Barcelona, ¿cuál es su secreto para estar desde hace años en primera línea?

-(Risas) si supiéramos el secreto nos habríamos ahorrado los cinco primeros años de miserias. Llegar a gente tan diferente, de todas las edades, es algo que se ha acentuado en la última gira. Somos conscientes de que hemos trabajado mucho para ello. Desde el principio, cuando a nadie importaba lo que hacíamos, a nosotros ya nos importaba cualquier detalle. Ese espíritu se ha mantenido. Creo mucho en las canciones, en el mensaje, en lo que se dice y en la forma en que se dice, donde entra todo el grupo, maravillosos instrumentistas, extremadamente profesionales, talentosos y emocionales. Hay gente que hace esto y no tiene la recompensa. Al final es un misterio y vamos a dejarlo así, que es más bonito.

«Hacer un disco que nos lleve a la vorágine a la que nos ha llevado 'Autoterapia' resulta muy satisfactorio»

-¿Qué ha supuesto el disco 'Autoterapia' para la banda?

-Un reto cumplido, para empezar, porque el disco anterior 'Copacabana' puso el listón muy alto. Pensábamos que ya habíamos llegado al límite del Universo, a los confines, que no había nada más allá. Estábamos en Finisterre ya. 'Autoterapia' ha sido un barquito que nos ha llevado más allá todavía, a tierras inexploradas, y no lo esperábamos. Hacer un disco que nos lleve a la vorágine que nos ha llevado resulta muy satisfactorio. Sobre todo porque a nosotros nos ha encantado. Esto parece de perogrullo pero pienso que sucederá que un disco futuro no nos guste tanto, que no nos emocione tanto grabarlo o que no sea tan redondo como nos sentimos con éste. Durante la grabación y la composición todos teníamos claro que hacíamos lo que más nos estaba emocionando hasta entonces. Pero eso puede que luego en el público no se refleje en absoluto. Cinco personas que hacen música no tienen por qué vivirla de la misma forma que luego las miles a las que se la enseñas. Resulta que hemos coincidido.

-¿No ha costado hacer hueco en el repertorio a las nuevas canciones?

-El disco que menos ha costado, sin lugar a dudas. Cuando sacas un álbum y tienes veinte canciones anteriores que sabes que la gente está a muerte con ellas tienes que hacer hueco con temas que no conocen. En 'Autoterapia' hemos notado desde el principio que el público está encantado, que ha disfrutado como mínimo igual que en los anteriores. En esta gira interpretamos todo el disco menos un tema que ya tocamos el año pasado en todos los festivales y no hay bajón durante los conciertos. Todos lo disfrutan y eso es un privilegio.

-Uno de los temas se titula 'La increíble historia del hombre que podía volar pero no sabía cómo' ¿Por qué un nombre tan largo?

-Me hizo gracia poner un título largo. Ya hay muchos cortos. Intento divertirme con lo que hago y transgredir todas mis normas, no pensar siempre en lo más obvio a todos los niveles, tanto musical como del espectáculo. Ofrecemos una gira muy original, con una línea narrativa, un hilo conductor durante el concierto. Tampoco voy a dar muchos detalles. Al principio como todo era nuevo íbamos a lo estándar. Conforme pasan los años buscas giros, algo diferente como un nombre largo. Es una chorrada y todos esbozamos una sonrisa cuando lo vemos.

-¿Qué queda del Izal que en el 2010 publicó su primer disco?

-Mucho. Todo. Al final lo único que hemos hecho es grabar discos, publicarlos y disfrutar del milagro. Tenemos menos angustia o apuro a nivel de pagar el alquiler. Los primeros años fueron muy duros en ese sentido y te distraías mucho en el aspecto musical porque debías estar en otros trabajos por no poder profesionalizarte como querías. Eso ha cambiado pero en lo personal bastante poco. Seguimos siendo los mismos de siempre.

«Que vengan preparados y se echen la siesta el sábado porque van a necesitar la energía por la noche»

-¿Cómo será el concierto de Logroño de mañana?

-Estamos desarrollando el 'show' más emocionante de nuestra historia. Eso se debe a que somos conscientes de que mucho de lo que entraba a nivel de recursos debía salir, invertirse en emociones. Así como en los primeros años lo único que podíamos hacer era tocar lo mejor posible, diseñar musicalmente el concierto y solo controlábamos variables gratuitas, ahora podemos desplegar un espectáculo más rico en muchos aspectos y no hemos dejado pasar la oportunidad. El público se lo merece. Hace el esfuerzo de pagar una entrada que no es la misma que hace ocho años y tienes que dejar bien claro por qué es. Tiene que saber por qué ha cambiado el precio de la entrada. La gente nos muestra que el concierto les llega, les emociona. El hilo narrativo resulta novedoso y a nivel escenográfico y técnico nunca antes habíamos desplegado un montaje como el de la actual gira. Queremos disfrutar nosotros porque si esto ocurre sabemos que el público también lo hace.

-¿Son conscientes de ello desde el escenario durante la actuación?

-Yo estoy como en la nube y no suelo ser muy consciente de lo que ocurre en particular, me contagio de la masa vibrante y energética. Otros del grupo lo perciben más al detalle y se fijan en como una determinada persona lo vive y disfruta. A mi técnico de monitores le pido que me dé mucho volumen de los micrófonos de público, de ambiente, porque lo necesito. Sin eso no concibo dar un concierto y me nutro de la energía. Creo que tenemos uno de los públicos más intensos de España. El karaoke colectivo no está mal.

-¿Este año se va a centrar toda la actividad de Izal en la gira?

-La gira es muy intensa y exigente y estamos centrados en ella. Cuando acabemos será momento de parar y tomar un poco de aire. Tenemos completo hasta octubre y luego veremos la forma de cerrar un disco que nos ha dado tanto.

-¿Queda algún sitio pendiente?

-México es el objetivo absoluto para buscar nuevas experiencias. Nuestra música se entiende allí perfectamente. En Ciudad de México hemos actuado ante más de 1.000 personas. Presentarte ante una cultura diferente es enriquecedor.

-Se define a Izal como un grupo 'indie', algo que es demasiado genérico y más una forma de gestión que un estilo, ¿cómo se ven?

-Somos un grupo de pop rock de toda la vida con pinceladas que nos enriquecen. Como dices, indie ni siquiera es un género. Somos independientes desde el principio. Aunque en el futuro tengamos los servicios de una discográfica lo importante es la forma de hacer música.

-¿Algún mensaje para el público de cara al concierto de mañana?

-Si no recuerdo mal es un sitio que es bastante olla a presión, donde se hace el Actual si no me equivoco. Un lugar muy agradecido para pasarlo bien y que haya energía así que será una fiesta intensa. Que vengan preparados, que se echen la siesta el sábado porque van a necesitar la energía por la noche.