Nueve espectáculos de magia en la quinta edición del 'Logic Fest' de Logroño

La quinta edición del Festival de Magia de Logroño, conocido como Logic Fest y que se celebrará en Logroño del 17 al 19 de octubre y del 21 al 23 de noviembre de este año, acogerá nueve espectáculos que combinarán magia, humor, mentalismo y entretenimiento para todas las edades.

El concejal de Promoción de la Ciudad de Logroño, Miguel Sainz, y los magos Antonio Palomino 'Magomino' y Jorge Velasco presentaron este miércoles el festival.

En el mismo, han detallado, participarán Juan Capilla, con el espectáculo 'Maravillas sin varita'; Joaco Showman, con 'yo y mis circunstancias'; el mago Iceman, con 'Onírico'; y SonetoRojo, con 'Tupper magic show'.

También actuarán el dúo Magomino y Jorge Velasco, que presentará 'Show para la infancia'; Karvis, con 'La habitación de los sueños perdidos'; Ferny Tubo y Tapa, con 'Gran espectáculo de magia'; y el mago Scott, con 'El mago de la tele'. Sainz afirmaba que, durante el festival, Logroño se transformará en «el epicentro de la ilusión, en un evento que une a todas las generaciones, porque la magia está hecha para disfrutarse en familia». El edil calificaba finalmente esta actividad como «una cita consolidada e imprescindible», que amplía la oferta cultural y de ocio de Logroño.