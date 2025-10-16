LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Magomino, uno de los participantes en el Logic Fest. LR

Nueve espectáculos de magia en la quinta edición del 'Logic Fest' de Logroño

Efe

logroño.

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:33

Comenta

La quinta edición del Festival de Magia de Logroño, conocido como Logic Fest y que se celebrará en Logroño del 17 al 19 de octubre y del 21 al 23 de noviembre de este año, acogerá nueve espectáculos que combinarán magia, humor, mentalismo y entretenimiento para todas las edades.

El concejal de Promoción de la Ciudad de Logroño, Miguel Sainz, y los magos Antonio Palomino 'Magomino' y Jorge Velasco presentaron este miércoles el festival.

En el mismo, han detallado, participarán Juan Capilla, con el espectáculo 'Maravillas sin varita'; Joaco Showman, con 'yo y mis circunstancias'; el mago Iceman, con 'Onírico'; y SonetoRojo, con 'Tupper magic show'.

También actuarán el dúo Magomino y Jorge Velasco, que presentará 'Show para la infancia'; Karvis, con 'La habitación de los sueños perdidos'; Ferny Tubo y Tapa, con 'Gran espectáculo de magia'; y el mago Scott, con 'El mago de la tele'. Sainz afirmaba que, durante el festival, Logroño se transformará en «el epicentro de la ilusión, en un evento que une a todas las generaciones, porque la magia está hecha para disfrutarse en familia». El edil calificaba finalmente esta actividad como «una cita consolidada e imprescindible», que amplía la oferta cultural y de ocio de Logroño.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La explosión de gas sacó de la cama a todo el vecindario; podíamos haber volado por los aires...»
  2. 2 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  3. 3 Emoción en un vuelo Bilbao - Barcelona cuando un coro, en el que participa una riojana, se lanza a cantar
  4. 4 Una movilización propalestina con calificativo de huelga
  5. 5 La estudiante del IES Sagasta que quiere llevar velo en clase presenta 11.000 firmas en la Consejería
  6. 6

    El tramo riojano de la A-12 se acerca al 90% de ejecución, pero acumula treinta meses de retraso
  7. 7 Continúa ingresado tras ser intervenido uno de los implicados en la pelea con arma blanca en Pérez Galdós
  8. 8 La Rioja recibe a dos de los primeros menores migrantes que salen de Melilla
  9. 9 Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: «Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí»
  10. 10 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Nueve espectáculos de magia en la quinta edición del 'Logic Fest' de Logroño

Nueve espectáculos de magia en la quinta edición del &#039;Logic Fest&#039; de Logroño