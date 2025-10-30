Una nueva edición de 'Pequeños Gigantes de la Lectura' se abre a escolares riojanos La iniciativa, que busca que los alumnos de 4º a 6º de Primaria descubran la literatura y aprendan a expresarse ante sus compañeros, se desarrollará desde noviembre hasta la celebración de la fase final nacional

'Pequeños Gigantes de la Lectura' es un proyecto pedagógico en forma de juego que invita a los alumnos de 4º a 6º de Primaria a descubrir la literatura, mejorar su lectura en voz alta y aprender a expresarse ante sus compañeros.

Organizada por el Gobierno de La Rioja junto a la Fundación San Millán de la Cogolla, la iniciativa se desarrollará desde noviembre hasta la celebración de la fase final nacional, que coincidirá con la Feria del Libro de Madrid, prevista el 5 de junio de 2026.

El consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, y la coordinadora de la Fundación San Millán, Almudena Martínez, explicaron ayer la dinámica de este juego, donde alumnos de 4º de Primaria intervienen como lectores (de un texto de su elección durante tres minutos) y los de 5º y 6º, como jurados. Estos últimos seleccionan a los representantes de cada clase y del colegio. Posteriormente se celebrarán semifinales comarcales y una final autonómica en el Aula de la Lengua del monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla. El ganador representará a La Rioja en la final nacional en Madrid. En la primera edición celebrada en La Rioja participaron 1.500 escolares de 24 centros, resultando vencedora la alumna Amira El Gdani del colegio Quintiliano de Calahorra, que nos representó en la fase nacional.