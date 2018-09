«En esta novela he puesto todo lo que soy como escritor y como persona» El autor logroñés posa en uno de los escenarios principales de su libro, Santa María de la Piscina (Peciña). :: / Justo Rodriguez Andrés Pascual / Escritor El autor logroñés firma un thriller psicológico enmarcado en La Rioja y el mundo del vino, cuyo lanzamiento nacional será el día 4 de septiembre ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Domingo, 2 septiembre 2018, 09:58

Desprenderse de toda presión y escribir desde el corazón ha sido, posiblemente, el gran reto al que Andrés Pascual ha tenido que enfrentarse en su última novela. 'A merced de un dios salvaje' (Espasa) es un thriller psicológico ambientado en su tierra y en el universo del vino, y con el que el autor logroñés confía iniciar una larga saga, la saga Rioja.

Este libro (el noveno de su bibliografía) verá la luz el próximo martes, 4 de septiembre, en las librerías de todo el país, evento al que sucederá una apretada agenda de presentaciones. Una nueva aventura literaria que Andrés Pascual afronta con las mejores sensaciones.

-Asegura que 'A merced de un dios salvaje' es su mejor libro. ¿Qué lo hace el mejor hasta la fecha?

«Cuando lo incluí en el protagonista la novela dio un giro y la trama empezó a reubicarse»

-Quizá que la voz narrativa es la más personal de todas, ya que no sólo he vivido toda mi vida en La Rioja sino que he ejercido durante dos décadas como abogado de familia en los pequeños pueblos en los que se desarrolla la trama (La Rioja Alta), con lo cual parece que conozco a todos los personajes.

«Es una forma de escribir muy rápida y a mí no me gusta detenerme en cosas superfluas»

Aparte de eso, hacía años que venía dándole vueltas a escribir una novela localizada en mi tierra y el haber tenido posibilidad de madurarla hasta dar con la trama perfecta le ha aportado un poso que se nota. Es decir, cuando haces las cosas de forma concienzuda y sin prisa normalmente salen mejor. En este sentido se puede decir que me ha costado escribir esta novela 49 años porque he puesto en ella todo lo que soy como escritor y como persona.

-¿Cómo la resumiría sin hacer 'spoiler'?

-La novela comienza cuando Hugo, un reportero viudo y en horas bajas, llega a La Rioja para reclamar la herencia de Raúl, su hijo de once años aquejado de una enfermedad rara (síndrome de Dravet). Desde que ponen un pie en la bodega de los abuelos del niño, todo empieza a torcerse de forma descontrolada. Descubren que Raúl es idéntico a un hermano de su madre que desapareció veinte años atrás en una tormenta, una tragedia que ha permanecido enterrada y que ahora estalla comprometiendo a todo el pueblo, cuyos habitantes no se han liberado del peso de la culpa, del ahogo de la sospecha y del temor a que aquella desgracia vuelva a repetirse.

-La novela conjuga numerosos ingredientes: el paraje vinícola, tradiciones milenarias, una enfermedad rara... ¿De dónde empezó a tirar del hilo para idear su argumento?

-Inicialmente mi idea era escribir un thriller localizado en La Rioja y en el mundo del vino, aunque no quería que el vino formara parte de la trama sino utilizarlo como ambientación. La novela se sitúa en una bodega imaginaria, Finca Las Brumas, pero la trama familiar puede ocurrir en La Rioja o en Seúl.

-Las Brumas bien podría ser la bodega de López de Heredia, familia que le ha sido de gran ayuda a la hora de documentar su novela.

-Es más pequeñita la mía, pero la verdad es que son buenos amigos y se han portado fantásticamente bien y con toda la paciencia del mundo. Una bodega es un escenario fantástico para un thriller porque está llena de misterio, y más las nuestras, con calados centenarios, con esa sensación de humedad y de un silencio mágico e intrigante. En cuanto al escenario, me daba la sensación de que me venía dios a ver. Imagina que te asomas por primera vez a San Vicente de la Sonsierra, un pueblo alzado en un cerro, con las ruinas de un castillo de otros tiempos y una iglesia enorme desde la que se contemplan todos los viñedos de la comarca, y donde se sigue manteniendo la tradición de 'los picaos'. Imagina lo que era para mi novela, que habla de la culpa, de los pecados de nuestros antepasados con los que tenemos que acarrear... Era un sueño como autor. Te digo más, ponte a mirar por primera vez el paraje entre Rivas de Tereso y Peciña, con lagares milenarios, cuevas de ermitaños, necrópolis con tumbas antropomórficas excavadas entre viñedos y, de repente, una ermita románica con la forma de la piscina sagrada de Jerusalén que mandó edificar el señor de la comarca, que estuvo en las Cruzadas. ¡Qué autor no quiere un escenario así¡

-Hasta ahora han sido sus viajes por todo el mundo los que han inspirado sus novelas. Llevar a la ficción su tierra, La Rioja, y sus gentes no parece un ejercicio fácil.

-Al haber ejercido 20 años como abogado en la zona donde se desarrolla la novela tenía una visión muy clara de los pueblos y de su gente; de las pasiones y rencillas que siempre hay en los pequeños universos familiares y rurales. Pero una vez con ese material en la cartera tenía que desprenderme de aquella visión como abogado y empezar a mirar las cosas como por primera vez, con ojos de niño, con sorpresa. El reto era mirar a mi tierra como si fuera por primera vez.

-Además de en la acción y las relaciones personales, 'A merced de un dios salvaje' se recrea especialmente en la climatología.

–Los agricultores están sometidos a los designios del clima y media hora de tormenta puede arruinarles la temporada. Para mí era también tremendamente inspirador el hecho de que, del mismo modo que los personajes miran todo el rato por encima del hombro para ver qué ocurre a su alrededor, los agricultores están siempre con un ojo en el cielo para ver cómo evolucionan las nubes. Y más en el momento que se desarrolla la novela, que son las fechas previas a la vendimia.

Andrés Pascual, con su última novela, 'A merced de un dios salvaje'. / AINHOA BARRIO

El hecho de que un niño desapareciera hace veinte años durante una tormenta no es solo un recurso gótico, es también una representación simbólica de que estamos a merced d el clima. La tormenta también es un reflejo de esa otra tormenta que está viviendo el matrimonio de los padres y de la que se va a vivir en toda la comarca con su llegada.

–La bodega Las Brumas se antoja un personaje más.

–Sí, y de hecho hay momentos en los que se la compara con un ser vivo que respira y está esperando con un ojo entreabierto la llegada de estos dos extraños que vienen a remover todo su mundo. Y se revela e intenta poner todas las trabas posibles para que dejen las cosas como están.

Tras la saga

–El protagonista del libro, Raúl, es un niño con síndrome de Dravet, pero no es únicamente un personaje de ficción.

–No. Un día, visitando precisamente unos viñedos con unos amigos de fuera, conocí de forma casual al Raúl real que inspira al niño de la novela. Me enteré de todo lo que le pasaba, de lo que era vivir y amar en 'el reino de la tormenta', como lo llaman ellos, y las dificultades que tienen para sobrellevar el día a día con una enfermedad tan terrible, pero al mismo tiempo el heroísmo cotidiano que muestran. Este encuentro fue tremendamente inspirador, y desde el momento que incluí el síndrome de Dravet como elemento fundamental del protagonista la novela dio un giro y toda la trama empezó a reubicarse.

–'A merced de un dios salvaje' no es su primer thriller; 'El guardián de la flor de loto' ya tenía estructura de thriller y 'Edén' lo era. ¿Este bagaje en el género le ha facilitado la escritura?

–Como escritor vas creciendo y experimentando con diferentes estilos. En el thriller me encuentro muy cómodo ya que es una forma de escribir muy rápida, y a mí no me gusta detenerme en cosas superfluas. Me gusta que el lector no pueda dejar de leer. En un thriller lo más importante es el ritmo narrativo y eso siempre lo he tenido muy claro y en esta novela. En la vida y en la literatura nos regimos por criterios musicales. Y hay tres líneas que debemos tener muy presentes: la melodía (la trama en literatura), la armonía (el entramado de personajes) y, sobre todo, el ritmo narrativo, lo más importante en un thriller. Ese pulso que hay debajo y que te golpea desde la primera a la última página, de forma que si tienes que dejar de leer es porque necesitas comer o dormir. Esto lo he tenido más claro que en ninguna otra novela, porque es un thriller puro.

–Un thriller que, en cierto modo, recuerda a la trilogía del Baztán de Dolores Redondo.

–Eso comentan muchos de mis primeros lectores. Pero debo decir que 'A merced de un dios salvaje' no es novela policíaca como tal, ya que mis protagonistas no son policías sino gente de a pie que se enfrenta a las tragedias que ocurren en el libro desde la perspectiva familiar, desde dentro hacia afuera, con lo cual se parecería más a la trilogía 'Millennium' de Stieg Larsson.

–¿Pero le molesta que comparen su libro con la trilogía de Dolores Redondo?

–Ni mucho menos, porque somos muy amigos y en este momento es la número 1 de nuestro país.

–Y porque usted también tiene intención de prolongar 'A merced...' en una trilogía.

–Más que en trilogía, en una saga entera. Me he encontrado tan cómodo escribiendo el libro, lo he pasado tan bien y estoy tan contento del resultado que confío en que los personajes puedan acompañarme durante muchos libros más. Espero que ésta sea la primera novela de la saga Rioja, de Rioja como región y como vino.