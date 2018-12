«Esta novela es también un libro de aventuras, ya no me quiero aburrir con la cultura» Julio Armas, escritor y colaborador de Diario LA RIOJA, posa con su última novela, 'La Hermandad de San Marcos'. / Antonio Díaz Uriel Julio Armas | Escritor El autor logroñes presenta el martes (20.00) en el Centro Ibercaja la segunda entrega de la saga de los Gambra, 'La Hermandad de San Marcos' (Siníndice) ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Martes, 4 diciembre 2018, 13:36

Para Julio Armas, la novela histórica viene a ser como un árbol. Sus raíces y tronco son inalterables, del mismo modo que los Reyes Católicos eran dos: Isabel y Fernando. Las ramas permiten un poco más de flexibilidad, y traslada la comparativa al carácter un tanto 'maquiavélico' de Fernando o la dudosa higiene de Isabel. Y las hojas, finalmente, se prestan a las licencias, en su caso literarias, como «Aquella mañana el sol brillaba sobre las corazas de los hombres a caballo...».

El último 'árbol' del autor riojano es 'La Hermandad de San Marcos', precuela de aquel 'Gavilanes de plata' que invitaba al lector a revivir los grandes acontecimientos de la España del siglo XVI de la mano de Diego de Gambra. Ahora, Diego pasa el testigo a su abuelo, el navarro Ramiro Gómez de Undués, primer señor de Gambra, con quien el autor logroñés anima a revivir el reinado de Fernando II 'El Católico' y las contiendas claves del momento.

Julio Armas presenta su nuevo libro este martes en el Centro Cultural Ibercaja (Portales, 48) a las 20 horas.

–No tenía suficiente con Diego de Gambra que ha tenido que novelar la vida de su abuelo.

–Cuando acabé 'Gavilanes de plata' creía que esto se había acabado; Diego de Gambra no tenía descendencia, por lo tanto no habría más novelas. Pero el tema seguía borboteando en mi cabeza y aunque Diego no tiene descendencia, sí tiene ascendencia, y por aprovechar esos cien años maravillosos de la historia de este país que abarcan de 1480 y 1590, aproximadamente, pues Gambra se ha convertido en una trilogía.

–Luego aún resta un tercer libro.

–Sí, sobre la vida de Fadrique, padre de Diego de Gambra.

–Además de novela histórica, 'La Hermandad de San Marcos' es un libro de aventuras.

–Lo es. Ya no me quiero aburrir con la cultura. Hay que leer y que te apetezca, además de enseñar Historia. Todo por el mismo precio.

–Las andanzas de Ramiro nos llevan a Italia, al norte de África y a Pamplona. ¿Son estas las plazas clave del reinado de Fernando II?

–Sí, efectivamente. Las guerras italianas es uno de los momentos claves por los que hago circular al protagonista para que nos cuente lo que está viendo. Luego, por circunstancias, va a África porque ¿cuántos conocen las ambiciones africanas de Fernando 'El Católico'? Hubo un momento en el que incluso tenía pensado encabezar personalmente esa empresa, aunque acabaría enviando a Cisneros. El protagonista también pasa por Navarra, para mí un episodio maravilloso.

–En 'Gavilanes...' se instruyó sobre el arte de la navegación, la minería o el esgrima. ¿En qué se ha tenido que aplicar en 'La Hermandad...? ¿Quizá en el manejo de la pólvora?

–Totalmente, porque en ese momento había muchos mosqueteros y se disparaba mucha pólvora. Ceriñola, por ejemplo, otra batalla fantástica, transcurrió en 45 minutos. Allí, Gonzalo Fernández de Córdoba 'El Gran Capitán' empieza a trabajar sobre el concepto de infantería española y a restar importancia a la caballería. Y todo eso viene por el descubrimiento de la pólvora.

–Ramiro Gómez de Undués es un vasallo y un hombre ejemplar.

–Siempre, como Diego de Gambra; gente normal, buena gente.

–Echo en falta el capítulo sobre el Sitio de Logroño, como nos apuntó en su día.

–¿Cómo acaba la novela?

–Solicitando el de Alba a Joseph Mendive que, urgentemente, fuera a Burgos para enfrentarse a las tropas comuneras...

–...y cuando se enteró de que bajaban las tropas con Albia de Castro procedentes de San Juan Pie de Puerto, se unió a ellas y pasó por Logroño, ciudad sitiada.

–Luego la próxima entrega de los Gambra arrancará con el sitio de Logroño.

–Sí.

–Estructura 'La Hermandad de San Marcos' en pequeños capítulos o 'descansos' introducidos por breves resúmenes.

–Solo conozco una presentación como el 'descanso' en la literatura del siglo de oro, y es en 'Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón'. Para esto de las novelas históricas tampoco me gustan mucho los capítulos y esta presentación le da una pincelada de sabor.

–Y la brevedad de cada 'descanso' aligera la lectura de la obra.

–Claro, al ser una novela histórica tiene muchos nombres de lugares, personas, batallas... y una lectura prolongada lo hace más farragoso. Por eso al final del libro también he incluido una relación de los personajes reales que aparecen en él, porque lo que ocurre con la novela histórica es que no sabes si estás leyendo ficción o verdad. Allí figuran personajes tan particulares y desconocidos como, por ejemplo, Pedro Navarro, personaje que existió y que hizo lo que aquí cuento.

–Y que emparenta con Ramiro.

–Son primos, y ahí viene la licencia.

–Sabemos de su habilidad a la hora de recrear el lenguaje de la época, pero aquí incluso es pródigo en refranes y giros del siglo de oro.

–Como leo mucho ese tipo de literatura se me van quedando.

–Entre ambas novelas sobre los Gambra ha alumbrado un libro de cuentos y una novela policíaca. ¿Le reconforta volver a la novela histórica?

–Es distinto. El libro de cuentos no cuenta porque es un libro de relatos escritos en el tiempo que luego he recopilado. Y la novela policíaca 'Muertes cruzadas', sin querer ser peyorativo, era para desengrasar.

–Hábleme de la próxima novela, la que protagoniza Fadrique.

–Como en el juego del villar, tan importante como meter la bola es dejar la siguiente jugada preparada, y en 'Gavilanes...' el padre de Diego de Gambra (Fadrique) está en todos los sitios. ¿Y quién es ese grupo de alemanes si importancia aparente? ¿Por qué hay un impresor en Sevilla que es alemán o una cofradía que se llama La Hermandad de San Marcos? Todo eso se va a explicar en la próxima novela.

–No está bien comparar a los hijos, pero entre 'Gavilanes...' y 'La Hermandad...' ¿con cuál se queda?

–Con Diego, el papá es Diego de Gambra y lleva en su bagaje una parte importantísima del Nuevo Mundo, de Potosí, México, de la colonia...