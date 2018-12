«Para los niños ver teatro negro es como ver una película con efectos» Ricardo Cristóbal Actor y fundador de la compañía Iru Teatro E.E. LOGROÑO. Jueves, 27 diciembre 2018, 09:12

El actor calagurritano Ricardo Cristóbal -al frente de la compañía Iru Teatro junto con Raúl Amores- abrió ayer el Festival de Marionetas de Logroño con 'Alicia en el País de las Maravillas'. No es la primera vez que pasan por este festival con su teatro negro plagado de personajes de colores vibrantes, casi fluorescentes.

-Además de ese personal toque de color, ¿cuál es el sello de Iru Teatro?

-Tenemos dos cosas que la gente ya va reconociendo en nosotros. Una es que siempre mezclamos diferentes técnicas en cada espectáculo. En 'El soldadito de plomo' había teatro negro y de sombras, y aquí hay teatro físico y con títeres. Además nuestros títeres se manipulan mediante una técnica japonesa en la que intervienen varias personas y hace que el movimiento de los muñecos sea diferente. Por otra parte, son montajes muy visuales y con toques poéticos y oníricos, y no tan espídicos ni tan locos como otros espectáculos, cosa que los padres agradecen porque los niños salen de allí y pueden dormir tranquilos.

-Ahora que los niños viven en un mundo sobresaturado de imágenes y de historias muy bien filmadas, ¿por dónde debe ir el teatro de marionetas para llamar la atención del público infantil?

-Como el teatro negro es algo muy visual a los niños les resulta muy cotidiano, es como si vieran una película con efectos, trucos... Y la gran baza del teatro en general es que lo tienen delante, que es real, y la realidad engancha. Además el títere tiene la cosa mágica de que consigue enganchar tanto a los mayores como a los pequeños.

-En vuestras historias siempre echáis mano de los clásicos; de Julio Verne, 'El soldadito de plomo' y 'Alicia en el país de las maravillas'.

-Tanto por mi parte como por la de Raúl creo que hay un intento de salvar nuestros traumas infantiles. Los cuentos que nos contaban de niños ahora los contamos como nosotros queremos. Aunque nos gustaría terminar contando nuestras propias historias, ese es el objetivo.

-¿Los títeres son obra vuestra?

-Sí, echamos mano de gente que nos ayuda y vamos aprendiendo, pero lo diseñamos todo nosotros, también la música. Vamos haciendo nuestro equipo.

-¿Continúa vinculado con su tierra, con Calahorra?

-Cada vez voy menos porque no me da mucho tiempo ya que, por suerte, hay trabajo. Mi familia y mi cuadrilla está en Calahorra y en fechas señaladas estoy allí. La Nochebuena la pasé con ellos y el chupinazo de agosto no me lo pierdo, aunque he renunciado al de marzo.