«De niño nunca soñé con ser astronauta» El actor Ryan Gosling, ayer, en San Sebastián. :: afp Ryan Gosling Actor Reconoce que sus personajes callados e introvertidos beben de su personalidad, como el astronauta Neil Armstrong en 'First Man' OSKAR BELATEGUI SAN SEBASTIÁN. Lunes, 1 octubre 2018, 22:33

Pocas veces se ha vivido a las puertas del hotel María Cristina el revuelo que provocó Ryan Gosling cuando apareció con una chaquetilla de cuero rojo que bien podría pertenecer al conductor de 'Drive'. Callado y 'cool' como aquel personaje, Gosling (Ontario, Canadá, 1980) es la estrella más importante que pisa este año San Sebastián. Tras el triunfo de 'La La Land', el actor vuelve a ponerse a las órdenes de Damien Chazelle en 'First Man', donde se mete en la piel de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna. El filme apuesta por descubrir a la persona detrás de la hazaña espacial y retrata al astronauta como un tipo introvertido con el que no era fácil trabajar. Tampoco resulta sencillo entrevistar a Gosling, que no quiere hablar más que de la película. El marido de Eva Mendes, con la que tiene dos niños, no se atreve ni a soltar una palabra en castellano. «Escucho el español todos los días en casa, espero poder hablarlo algún día», promete. 'First Man' llegará a las salas españolas el 11 de octubre.

-Encarna a un héroe bastante atípico, introspectivo. ¿Cómo afrontó un personaje así?

-Con mucha ayuda. Tuve la suerte de que se involucraron en el proyecto los hijos de Neil Armstrong. Conocí a Janet, su mujer, antes de que falleciera. Y visité a la hermana de Neil en la granja donde nació. He tratado de interpretarlo de la forma más exacta posible porque sentí una gran responsabilidad. Sabemos que fue el primer hombre que pisó la Luna, pero no conocíamos nada de su historia ni de su familia. Esta película le homenajea.

LAS REACCIONES La tragedia del 'Challenger' «Tenía seis años cuando ocurrió, pero me queda ese sentimiento de tristeza y, a la vez, de esperanza» Viaje a la Luna en 1969 «A los escépticos que aún creen que fue un montaje les remitiría a la cantidad de pruebas existentes»

-¿Usted fue uno de esos niños que soñaba con ser astronauta o como empezó a trabajar con doce años como cantante y actor no tuvo que pensar qué quería ser de mayor?

-Nunca fui un niño que quiso ser astronauta, no tenía sueños tan grandes. Tenía seis años cuando ocurrió la tragedia del transbordador 'Challenger', así que no conservo recuerdos muy precisos. Me queda ese sentimiento de catástrofe y tristeza, de algo que cambió para siempre la carrera espacial. Pero también me viene la sensación de esperanza, de gente que hizo posible lo imposible. Desde el inicio quisimos mostrar toda la historia desde la cabina de mando, esa claustrofobia y lanzar al espectador a la atmósfera para que se sintiera como nos sentíamos nosotros. No hemos utilizado pantallas verdes, pasábamos ocho horas al día metidos en esas cápsulas, escuchando las grabaciones originales de la misión.

-¿Por qué no hemos vuelto a la Luna? Supongo que conoce esa leyenda que sostiene que Stanley Kubrick filmó el alunizaje...

-No hemos vuelto porque es muy caro. En 1969 fue un acontecimiento alucinante, supongo que tras conseguirlo la NASA se centró en otros objetivos. En lo que se refiere a los escépticos que todavía piensan que fue un montaje les remitiría a la gran cantidad de pruebas existentes.

-¿Mereció la pena una hazaña así, que costó vidas y destinó recursos que podrían haberse destinado a otras necesidades?

-'First Man' explora precisamente el coste que supuso. Ahora queda para los espectadores decidir si valió la pena o no. Obtendrás tantas respuestas como a personas preguntes. Y supongo que la respuesta será diferente si lo haces a las familias de los astronautas que perdieron la vida intentándolo. No me corresponde responder esta pregunta.

-El filme muestra cómo los movimientos raciales y contra la guerra de Vietnam también vivieron su auge coincidiendo con la carrera espacial. Ir a la Luna no era muy popular en aquel tiempo.

-Las críticas a la película vienen de gente que todavía no la ha visto. Tengo ganas de que se estrene para que obtengan respuestas a sus preguntas.