NAVIDAD «Él dormía tranquilo. Que en brazos de la Madre no hace frío, por más nieve que caiga; ni hay lugar para el miedo en su regazo cariñoso, dichoso, maternal» VICENTE ROBREDO GARCÍA Sábado, 29 diciembre 2018, 23:18

No necesitó más. Un corazón de madre, un artesano santo y un pesebre. No necesitó más. Él puso el resto: su cuerpecito inerme, frágil, necesitado de atención, de cuidados.

Era el Hijo de Dios. Nada de cuanto existe puede vivir sin Él. Y, sin embargo, se somete a la prueba de la vida terrena, del espacio y del tiempo, del aprender a andar, comer, leer, orar, hacerse un hombre; se hace carne indefensa ante el oprobio de la caducidad.

No necesitó más: una familia donde nacer, crecer, desarrollarse, donde ir acrecentando sus virtudes, escrutando su fin, su vocación más alta, su identidad profunda, sus anhelos más hondos, sus quereres; un hogar entrañable, en el que respirar la confianza de sentirse querido y amar sin condiciones; una raíz, una memoria viva, desde la que interpretar su ser presente, desde la que afrontar con esperanza sus nuevos horizontes, desde la que ir haciendo historia de amor y salvación junto a su pueblo.

Y allí nació, en la cueva, a las afueras, casi a la intemperie. Claro que la intemperie era ternura de estrella solidaria, de esquila compañera, de compasivo establo, de pastores amables. Y nació así, alejado de la urbe, ajeno a las intrigas palaciegas, al negocio usurero, a la ambición despótica, a las luchas por alcanzar el trono y mantenerse en él.

No necesitó más: la madre era su cielo. ¿Qué hielo iba a atreverse a despertarlo? María le entonaba hermosas nanas, tanto que enmudecía el coro de los ángeles para no perder sílaba. ¿Qué hambre o sed no le iba a ser colmada? María rezumaba leche y miel. Nunca el silencio estuvo tan callado, la luna tan atenta contemplando cómo el misterio culminante, fundante de los siglos cabía en un establo, en un recién nacido, en la más pura, completa sencillez.

¿Qué iba a necesitar? José miraba sin salir de su asombro, cobijando en su túnica apacible la gloria del amor más esencial. Nunca pensó, resueltas sus preguntas, que todo iba a ser fácil, pero tampoco que las cosas se iban a complicar tanto. En Nazaret tenía hechos con mimo la cuna y los enseres necesarios, puesta a punto la casa en la que convivir, soñar los tres. Todo arreglado y ya dispuesto para cuando naciera el pequeñuelo, pero el hombre dispone... Su amorosa destreza adecuó los aperos y los útiles y convirtió el establo abandonado en el hogar del mundo: el mundo era Belén.

María era dichosa: el sumo gozo. Que lo tenía todo, que le sobraba todo teniéndolo, meciéndolo, contemplándolo a Él. Le decía palabras de ternura insondable, como si el niño la entendiera, ella así lo creía viéndole sonreír; lo bailaba y el niño se dejaba transportar por sus brazos, que eran cuna preciosa, brisa amable, delicado vaivén.

Cierto es que no fue todo paz. El rey Herodes sufrió una conmoción en su palacio, cuando unos sabios orientales le pidieron noticias del Mesías, que, según sus pesquisas, debería nacer en esas fechas por allí. Toda Jerusalén tembló con él. Que un tirano no admite competencias, que gobierna a su antojo, no admite que le pida cuentas nadie, ni siquiera las madres de los niños que mandó degollar. ¿Qué fuerza y qué poder era el de Herodes, que ante un niño desnudo se moría de miedo? ¡Fuerza, sí, la del niño, que conquistaba con su amor el mundo, con su debilidad!

Él dormía tranquilo. Que en brazos de la Madre no hace frío, por más nieve que caiga; ni hay lugar para el miedo en su regazo cariñoso, dichoso, maternal.