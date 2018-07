Naturaleza inmortalizada Pepe Laguardia, entre su esposa y la responsable de la sala de exposiciones de Ibercaja. :: j.m. La muestra recoge un total de 29 instantáneas y se puede visitar hasta el día 28 Pepe Laguardia expone sus fotografías en Ibercaja San Antón GEMMA BENITO / I.M. LOGROÑO. Martes, 17 julio 2018, 23:25

Naturaleza alfareña y paisajes de Zaragoza. Un amanecer desde las alturas y una hamaca a ras de mar. Esta variedad de instantáneas es la que se puede encontrar en la exposición 'Momentos de la naturaleza', que se presentó ayer en la sala de exposiciones de Ibercaja de la calle San Antón y contó con la presencia del autor, Pepe Laguardia, y la directora del centro Ibercaja La Rioja, Mayte Ciriza. Esta recopilación de fotografías se podrá visitar hasta el 28 de julio. La entrada es libre en horario de lunes a sábado de 18.30 a 21 horas.

El autor de las imágenes es el aragonés Pepe Laguardia, afincado en Alfaro. En la presentación de dicha exposición, este «fotógrafo aficionado», como a sí mismo se define, ha recuperado su devoción por captar los momentos de la naturaleza gracias a que disfruta «de más tiempo libre».

LA EXPOSICIÓN uLugar Sala de exposiciones Ibercaja en la calle San Antón, 3. uFecha Hasta el 28 de julio. uHorario De lunes a sábado, de 18.30 a 21.00 horas. uEntrada Libre.

En la exposición, compuesta por veintinueve instantáneas, «el punto fuerte son los paisajes», en palabras del autor, que enumeró las diversas fotografías que podemos encontrar en la muestra: «Paisaje del naturaleza, amaneceres, puestas de sol, también fotos de la fauna, ya que, al vivir en Alfaro nuestra principal fauna es la cigüeña blanca, entonces también está reflejada, con sus polluelos, buitres, también hay escenas de naturaleza de playa e incluso una boletus pinícola».

«La fotografía no es una cosa cualquiera, es un instante de nuestra vida, el cual es irrepetible. Aunque hagamos la misma fotografía nunca es la misma, porque el tiempo no actúa siempre igual, no podemos detenerlo», reflexionó Laguardia.

Fotografía de paisajes

El autor aseguró que en esta colección no ha querido enfocarla tanto en la fotografía de carácter personal, sino más en lo paisajístico. De entre todas las que conforman la exposición, Pepe Laguardia se quedó en concreto con una instantánea tomada en su tierra.

Esta colección ha estado expuesta en la sala de exposiciones de Ibercaja en Santo Domingo. Laguardia tiene también la intención de que llegue a la localidad de Rincón de Soto.