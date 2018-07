Lo natural convertido en arte David, junto a sus compañeros, muestra su bosque. :: d.u. A partir de la exposición 'La llamada del bosque', el programa artístico pretende ayudar a los participantes a «pensar y expresar plásticamente» Un año más, EspacioArte propone talleres en el Museo Wurth a niños con edades entre 5 y 12 años GEMMA BENITO / I.M. Miércoles, 18 julio 2018, 23:13

logroño. El arte es la capacidad de imaginar. Por eso, los niños encarnan a la perfección el espíritu del artista. Si a esto se le une naturaleza y museo Wurth, el resultado es una colección de diversos paisajes a imagen y semejanza de cada uno. EspacioArte, que durante varias semanas en verano cuenta con un grupo de participantes diferente, nació como un programa que permite trabajar con conceptos «de mayor alcance y más hondura, con un perfil educativo más complejo y durante una semana entera», explica la coordinadora del proyecto, Carmen Palacios.

La dinámica del programa se corresponde con la exposición principal que hay en el museo, en este caso 'La llamada del bosque', y nace con el objetivo de «aprender a crear conciencia a través de las artes plásticas, a aprender a pensar y expresar plásticamente» y, en el caso de esta muestra, saber por qué el bosque «siempre suscita fascinación atemporal no sólo en el arte plástico, sino también en la literatura o el cine, pero también teniendo una lectura conservacionista vinculada a la responsabilidad individual que tenemos cada uno a la hora de mantener nuestro patrimonio», declara la coordinadora.

La actividad despierta los sentidos de todos los alumnos. A partir de una obra a carboncillo sobre papel de Robert Longo, activan sus sensaciones por el oído, dibujando con pintura blanca sobre una cartulina negra qué sentimiento les produce el sonido de un bosque en Guadarrama. Tumbados debajo de un árbol, retratan qué ven sus pupilas imitando de alguna manera un óleo del austriaco Brandl. Por último, y gracias a 'Camino a lo profundo', experimentan el contacto con la madera realizando un 'frottage' sobre uno de los árboles que hay en la explanada.

Julia, novel en esta actividad, tiene clara la respuesta sobre qué es lo que hacen: «Arte». Ella, junto a Lola, también nueva en EspacioArte, afirman: «Nos hemos divertido mucho y también hemos aprendido».

Labor de concienciación

Los más veteranos, Laura, Ana y David, describían su proyecto: «Hemos hecho un bosque tallando con un cúter trozos de poliespán para crear árboles, el suelo y el río. Una vez pintado nos hacen preguntas y como hemos respondido algo que contamina tenemos que oscurecer el bosque». La coordinadora explicaba: «Les hacemos dos preguntas cada día sobre la vida cotidiana, ya que nos interesa esa parte que todos tenemos de responsabilidad individual y hacerles conscientes de que nuestros actos tienen consecuencias». Otra alumna experimentada en este EspacioArte, pero en menor medida, Julia, afirmaba que lleva viniendo muchos años y que cada vez le gusta más.

En una de las paredes del aula crearon un árbol con sus nombres y una palabra asociada, con cinta aislante verde oscura relacionaban los nombres aquellos con una amistad previa y con azul, aquellos con los que querían crear un nuevo vínculo de amistad. No es el único árbol de este particular bosque, hay otro con el nombre 'Árbol de la opinión', el cual van regando día a día y va creciendo, dependiendo de si les ha gustado o no la actividad diaria tintan las cuñas de madera que sujetan los lienzos de un color o de otro.