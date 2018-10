«Soy un narrador nocturno, que escribe cuando no trabaja, cuando no duerme» José Fermín Hernández Lázaro posa en la hemeroteca de Diario LA RIOJA. :: e. del río El autor logroñés presenta hoy 'Operación fimosis' en el Auditorio Municipal dentro del programa de la Muestra de Teatro Aficionado José Fermín Hernández Lázaro Escritor MARCELINO IZQUIERDO VOZMEDIANO* MIZQUIERDO@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Viernes, 26 octubre 2018, 01:08

Novela, investigación histórica, teatro, relato breve, ensayo, poesía... José Fermín Hernández Lázaro (Logroño, 1944) lleva casi toda la vida dándole a la tecla y abarcando casi todos los géneros literarios. Con motivo del XXXV Certamen de Teatro de la Asociación de Vecinos El Carmen, todo un clásico en el panorama cultural logroñés, la compañía 'Cómicos, Grey de Teatro' pone hoy en escena la última comedia de Hernández Lázaro, titulada 'Operación fimosis'. Se da la circunstancia de que este autor logroñés es el más representado desde que el mencionado festival echara a andar en 1984.

«Las letras forman parte de vida desde que era un crío -explica José Fermín-. En la Aneja de Magisterio, donde yo estudiaba, teníamos por la tarde lo que hoy denominan «extraescolares», que por aquel entonces estaba enfocado hacia la Formación Profesional. Yo elegí las artes gráficas y, desde el primer momento, me embriagó el olor a tinta».

Como muchos escritores, Hernández Lázaro dio sus primeros pasos literarios por la senda de los versos y, desde entonces, no ha parado de poner negro sobre blanco sus ideas, sus inquietudes, sus pensamientos o sus investigaciones. El Solar de Tejada le permitió, mediados los años 70, publicar sus primeros libros, a los que siguieron poemarios como 'De mi amanecer' (1981), 'Multa Paucis' (1987) o 'Cuando el viento peina sus encantos' (1989).

«Desde que era casi niño y estudiaba en la Aneja, el olor a tinta siempre me ha embriagado» «Para mí, escribir es una forma de terapia, de expresar mis sentimientos, de estar a solas conmigo»

Simultaneando sus responsabilidades ejecutivas en Caja Rioja, José Fermín siguió publicando de manera regular poesía, novela, historia... «Soy un narrador nocturno, que escribe cuando no trabaja, cuando no duerme, cuando ya he disfrutado con la familia -argumenta-. Siempre he necesitado el boli y el papel, la máquina de escribir o el ordenador tanto o más que el comer. Es una forma de terapia, de expresar mis sentimientos, de estar a solas conmigo mismo».

Hace poco más de una década, el teatro se cruzó en su camino: «Había comenzado una novela y, de pronto, me di cuenta de que la mayor parte de los folios escritos eran diálogos. Parecía más una obra dramática, y así acabó. Dicen que cada siete u ocho años cambiamos absolutamente de piel, pues en mi caso es parecido respecto a la literatura; de pronto necesito volver a la novela, a la poesía, al ensayo. Soy muy inquieto».

Giro radical

El estreno de 'Tren vacío' (2007) en el Teatro Infanta Isabel de Madrid supuso un giro radical en la carrera literaria de José Fermín Hernández Lázaro, que desde entonces ha ido de estreno en estreno. «Siempre me ha gustado mucho el teatro, incluso de joven participé en representaciones e, incluso, gané algún premio local como actor. Después, comencé a colaborar con la compañía Cómicos Grey de Teatro y este año presentamos 'Operación fimosis'».

Para el autor logroñés, supone una gran alegría poder llevar sus obras por toda La Rioja y, sobre todo, por pequeños pueblos en los que no es fácil que llegue el teatro.