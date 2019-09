Nacho Manzano: «Cocino porque me llena, eso es vital» P.G.M. DAROCA DE RIOJA. Martes, 10 septiembre 2019, 07:43

Nacho Manzano, con dos estrellas Michelin en el restaurante asturiano Casa Marcial, expresó la emoción que para él supuso participar en 'Cocinas de Pueblo': «Este encuentro es un modelo increíble..., la cercanía, la filosofa de los ponentes. Intuía que iba a ser algo muy bonito. La exposición de Ollero sintetiza lo que yo siento. Tengo la misma ilusión de cuando empecé. El camino de Casa Marcial ha sido muy duro porque siempre he pensado que, si en un sitio no puedes poner un restaurante, es exactamente donde yo lo tengo. Pero ha funcionado». Y fue muy explícito: «No tengo prisa por nada, cuando me dieron la estrella Michelin casi no sabía qué era. No nos dejaban decir que teníamos una estrella. Al darme la segunda, hace diez años, el resto de proyectos estaban a años luz de lo que hacíamos nosotros. No hay prisa por nada, yo marco los ritmos y no cocino para salir en los medios sino porque me llena. Y somos conscientes de que trabajamos con una fragilidad absoluta; somos mucho más que vulnerables. Por eso no nos queda más remedio que hacer las cosas muy bien».