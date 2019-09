Muwi se despide con un domingo bailón Miqui Puig & ACP protagoniza la última jornada del MUWI, dedicada a la familia, la solidaridad y a bailar DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 2 septiembre 2019, 12:51

La última jornada del MUWI Rioja Fest está dedicada a la familia, pero también a bailar. El domingo por la mañana actuó Anita y Los Peleles y hubo sesiones de los DJs Tempranillo y Miqui Puig, así como una ya tradicional actuación de los alumnos de la escuela de música Amadeus de Logroño. El grueso de los conciertos se sucedieron por la tarde, con el grupo riojano Bamboo Bebop abriendo la sobremesa. Temían sus músicos la ausencia de público, pero el clima fresco y agradable les concedió un digno puñado de espectadores.

Los nueve integrantes de Bamboo Bebop aparecieron uniformados con floreadas camisas de manga corta, la prenda que más se ha podido ver en el MUWI, a veces con estampados imposibles, de libélulas o de plátanos. Los festivales quizá deberían plantearse diseñar una camisa para sustituirla por la clásica camiseta en el 'merchandising'. Incluso el batería se atrevió a vestir un bañador. La sección de metales de la multitudinaria banda, con saxo y trombón, además del violín, otorgó un aire distinto a la música, un punto diferente con respecto a todo lo visto en el festival anteriormente. En este sentido, todas las actuaciones del domingo fueron originales, distintas, alejadas del pop electrónico y el rock 'indie' que han protagonizado el cuarto MUWI. Bambo Bebop está en la línea de grupos como La MODA, La Pegatina y La Raíz, bandas festivas cercanas a la fanfarria, e hizo bailar al público a ritmo de 'ska', protagonizando un concierto divertido y ameno.

Entre concierto y concierto hubo que esperar una hora que amenizaron DJs como David Van Bylen y Lazy Sunday. Durante la sesión del primero Miqui Puig apareció por el Escenario Principal y, con un pantalón corto amarillo, luciendo unas piernas blanco nuclear, probó sonido brevemente interpretando su canción más fuerte, 'Raros', con la que luego cerraría su bolo. Aquello fue como ver el truco del mago antes de su espectáculo. Poco después comenzó el directo de Miqui Puig & Associazione Ciclistica Popolare, con los músicos también uniformados, estos con polos a modo de 'maillots' de época, y el cantante con cazadora y boina negra, a modo de cinematográfico motero francés.

«No hay futuro, no queda hielo»

«Un placer estar aquí, aunque sea domingo», expuso. Curioso porque, poco después, interpretó la canción 'Doulton', cuyo estribillo dice: «Ojalá siempre fuera lunes. Lunes por la mañana mucho mejor». Tienen las letras de Miqui Puig un aire de filosofía a medio camino entre el profundo existencialismo y la sencillez absoluta. En 'El chico que gritaba acid', otro tema que interpretó, dice: «No hay futuro, no queda hielo». Miqui Puig bailó sobre el escenario y disfrutó de lo que hacía, pero no estuvo muy satisfecho con el concierto, sufrió algún problema con su propio técnico de sonido y paró una canción nada más empezarla porque, al parecer, no se oía a sí mismo por un monitor. Su cara, entonces, era todo un poema. Pero condujo el concierto hasta el final. A veces completar el camino, pese a los obstáculos, es el mayor triunfo, aunque hay que decir que a Miqui Puig & SCP se les escuchaba mejor cuanto más lejos ya que de cerca, el sonido era difuso.

La última actuación en directo fue la de Dr. Maha's Miracle Tonic, una banda aparentemente poco estrafalaria, pero hay que fijarse en el detalle. A ritmo de 'swing', 'boogie woogie' y blues, hicieron bailar al colectivo Rioja Swing, un grupo de una veintena de personas que disfrutaron de los ritmos de la banda. En su música sureña todo parece clásico, hasta la tabla de lavar que usan como instrumento, pero, de pronto, la violinista aparece con una máscara de monstruo y todo se vuelve raro. Era la canción 'El mambo de los muertos'. Tuvieron su gracia. Todo el MUWI la ha tenido.

El domingo fue un día agradable. Los niños pudieron apadrinar un peluche, una idea de APIR, y disfrutaron de talleres de 'pinta caras' y 'pinta botellas', así como catas de uvas. De los 10 euros que costaba la entrada, 3 serán donados a la Asociación Pro Infancia Riojana (APIR). El programa se alargó hasta pasadas las 21 horas con la sesión de DJ Guatecón en el Escenario Las Viñas TSMGO. Casi hubo que sacar a la gente del patio de Bodegas Franco Españolas con mangueras de agua fría. Y eso es buena señal, significa que el público disfrutó con el evento.