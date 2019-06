Muwi contará con 12 DJ y una etiqueta para sus vinos que ha sido «un reto» Inés Martínez En el festival actuarán 12 nombres encabezados por artistas como David Van Bylen, JotaPop, Miqui Puig, Edu Anmu, Me o Yahaira INÉS MARTÍNEZ Logroño Miércoles, 26 junio 2019, 13:11

En una rueda de prensa que se ha llevado a cabo en la sala de embotellado de Bodegas Franco Españolas, Muwi ha presentado este miércoles lo que quedaba de su cartel musical: los DJ. Además, la cita con la prensa ha servido par adar a conocer los vinos que representarán al festival y la etiqueta de las botellas, con la que la organización del festival siempre intenta sorprender.

Los DJ serán en total 12David Van Bylen, JotaPop, Miqui Puig, Edu AnMu, Me&Dj's, Yahaira, DJ Lugg, DJ Guatecón, IPU DJ, Lazy Sunday, César Gallard y Tempranillo DJ.

Los promotores del festival José Luis Pancorbo y Rafa Bezares han descatado que la organización intenta estar a la altura dell entorno, Bodegas Franco Españolas, y ha querido recordar la filosofía del festival, que promueve el consumo del vino de una forma responsable, la cultura alrededor del vino «con el mejor ambiente y la mejor música».

Además, se han presentado, a ritmo de Lazy DJ, las nuevas etiquetas de los vinos de este festival, que serán un crianza 100% tempranillo que representa la noche y la parte más auténtica del evento y un blanco joven viura 100% como muestra de la parte diurna y más fesca. «El vino MUWI sintetiza perfectamente el espíritu del festival» y «además de contener todos los grupos que actuarán, sirve de escaparate para las marcas que apoyan el festival». La etiqueta ha sido diseñada por TMSGO e impresa por 'Etilisa', cuyo gerente, Diego Castillo Fernández, ha reconocido que ha sido «un ran reto». «Ha sido algo muy especial. Cuenta con «todos los acabados que se pueden hacer gracias a una nueva máquina que sonsigue lo smejores acabados». Además, ha destacado otros elementos como el vaciado, el relieve en 3D o la tinta especial.

El festival se celebrará del 29 de agosto al 1 de septiembre, cuenta este año con Viva Suecia, Iván Ferreiro, Ángel Stanich, Hidrogenesse, Aurora&Betrayers, Cariño y Ático 8, Hidrogenesse, Rusos Blancos, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Fizzy Soup, The Levitants, Cariño, Ático 8, Aurora & The Betrayers, Bamboo Beboop, Anita y los Peleles y Amadeus MUWI Band, 'My Expensive Awareness' y 'Dr. Maha's Miracle Tonic'.

La organización mantiene actualmente el precio del abono en 48 euros en anticipada hasta la apertura de las taquillas.