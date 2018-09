MUWI bate récord de espectadores y lanza los primeros 'abonos ciegos' para el 2019 Marilia Andrés y Mikel Erentxun durante el concierto del sábado en MUWI. :: sonia tercero Un total de 10.136 personas acudieron al festival de Logroño, cuya cuarta edición se celebrará del 29 de agosto al 1 de septiembre DIEGO MARÍN A. LOGROÑO. Miércoles, 5 septiembre 2018, 23:08

La organización del MUWI Rioja Fest se había marcado como objetivo superar los 10.000 espectadores en la tercera edición y lo ha conseguido. Un total de 10.136 personas asistieron al programa de cuatro días de conciertos, con el sábado como jornada de mayor afluencia: 2.937 espectadores en Bodegas Franco-Españolas de Logroño.

«10.000 personas es una cifra muy confortable pero, desde aquí, dejamos de mirar el número. Lo importante nunca ha sido la cifra sino la organización, la experiencia, lo que se vive en MUWI, aunque necesitábamos sentir el calor del público», aclaró ayer, en la rueda de prensa de balance de MUWI, el responsable de Impar Eventos, José Luis Pancorbo, no sin señalar que «el objetivo del año que viene es redondear la propuesta». Posteriormente Pancorbo profundizó en esta cuestión especificando que «este año el salto cualitativo que hemos tenido ha sido coordinar todas las actividades, mucha gente nos decía que se metía en la bodega y las horas se le pasaban volando, así que el reto va por ahí, ver de qué manera se nos van ocurriendo ideas», sin renunciar a «seguir creciendo en el nivel de los artistas y las propuestas musicales».

Y es que ya hay fecha para la cuarta edición de MUWI: del jueves 29 de agosto al domingo 1 de septiembre de 2019. Rafa Bezares, también de Impar Eventos, anunció que ya se han puesto a la venta, a través de la Muwi.es, los 'abonos ciegos' para el nuevo festival, con un precio de 27 euros para los cien primeros. Pancorbo destacó, además, «el incremento de los espectadores foráneos», un total de 4.000, con una notable presencia de madrileños (1.206), seguidos de vascos, navarros, castellano-leoneses, aragoneses y catalanes. «Hemos conseguido crear un perfil de visitante muy heterogéneo, es una maravilla poder ver que desde niños hasta gente de más edad disfrutan del festival, aunque el perfil medio es el de una mujer de entre 25 y 44 años», describió Pancorbo.

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, también valoró el festival puesto que la organización recibe una subvención de 30.190 euros, aunque Pancorbo especificó que, restado el IVA, esta se queda en 25.000, pero también subrayó que «el patrocinio municipal es indispensable». «El festival no deja de crecer, no sólo en el número de asistentes, también en la calidad y variedad que aporta», declaró Miguel Sáinz, añadiendo que «ha conseguido maridar como nadie el vino y la música para disfrutar entre amigos y en familia, es un festival diferente, único en su especie». «Lo mejor del festival no es el número de gente que acude, no buscamos una afluencia masiva, sino esa sensación de disfrutar en calma», advirtió el edil logroñés.

Finalmente, el gerente de Bodegas Franco-Españolas, Borja Eguizábal, declaró que «una vez más estamos muy orgullosos de haber podido acoger este festival, demostrando nuestro compromiso con Logroño y toda La Rioja». Para el bodeguero, lo más importante es, igualmente, no el número de asistentes sino el buen ambiente: «Estamos muy orgullosos, y yo en particular estoy contento, de ver cómo Sidonie o Mikel Erentxun tocan con una copa de vino Bordón o Diamante».