El MUWI anuncia a Derby Motoreta's Burrito Kachimba y a Fuzzy Soup Una imagen de archivo del festival. / Sonia Tercero DIEGO MARÍN A. Logroño Lunes, 1 abril 2019, 09:25

El MUWI Rioja Fest ha dado a conocer a dos grupos más que conformarán el cartel de su cuarta edición. Derby Motoreta's Burrito Kachimba y Fizzy Soup se unen al programa en el que ya estaban anunciados artistas como Iván Ferreiro, Ángel Stanich y Viva Suecia. Derby Motoreta's Burrito Kachimba es un grupo casi inclasificable, denominados «padres de la 'kinkidelia'». El sexteto sevillano acaba de editar su primer disco y están empezando a conquistar la escena nacional con un sonido con raíz andaluza y electrónica. Por otra parte, Fizzy Soup es un cuarteto cuyo último disco es 'Not so far' (2017). La organización del festival, que se celebrará del 29 de agosto al 1 de septiembre en el Muro del Revellín y las Bodegas Franco Españolas de Logroño, cuenta con abonos anticipados a la venta por un precio de 40 euros.