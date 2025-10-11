Riojafórum acoge mañana 'La bella durmiente', un musical para el público familiar

La Rioja Sábado, 11 de octubre 2025, 10:55 Comenta Compartir

La compañía Trencadís Produccions presenta 'La bella durmiente, el musical de tus recuerdos', un espectáculo familiar que fusiona el encanto del cuento de hadas clásico con la magia del teatro musical moderno. La cita es mañana, domingo, en el auditorio de Riojaforum a partir de las 18.00 horas, con entradas al precio de 10 y 15 euros.

A través de una original puesta en escena, esta versión de 'La bella durmiente' nos invita a redescubrir la historia de la princesa Aurora de una forma sorprendente: veremos cómo una joven, guiada por los recuerdos de su abuela, se adentra en un mundo donde princesas, príncipes, hadas y hechiceras cobran vida a ritmo de canciones.

El espectáculo, recomendado para un público a partir de los tres años, combina números musicales llenos de humor, ritmo y emoción con todos los elementos de este cuento clásico que tanto fascinan a pequeños y mayores: la maldición de la malvada hada Maléfica, la intervención cómica de sus torpes trolls, el divertido trío de hadas madrinas preparando un cumpleaños mágico, el valeroso príncipe enfrentando dragones y, por supuesto, el poder del amor verdadero para romper el hechizo.

