MUWI cuadra horarios

El jueves arranca La Rioja Music Fest con el grupo local Ático 8 en el Revellín ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Lunes, 26 agosto 2019, 13:32

Ya se conocen los horarios de los conciertos que sonarán enMUWI durante los cuatro días de festival, del jueves 29 de agosto al domingo 1 de septiembre, así como novedades que la organización se ha reservado para última hora. Concretamente, el nombre de Apir como la asociación a la que se destinará la recaudación del último día del festival, o la exposición de 14 ilustraciones sobre los principales artistas del cartel, que ambientarán los acústicos en la sala Los Tinos de Franco-Españolas y posteriormente, una vez firmadas por los propios músicos, se sortearán en redes sociales.

Durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana en la tienda Callaghan de Logroño, también se ha sabido que los artistas que protagonizarán los dos acústicos de MUWI en la sala Los Tinos para los 120 primeros asistentes al acto son Aurora & The Betrayers (el viernes a las 20.00) y Viva Suecia (sábado a la misma hora).

MUWI 2019 arranca el jueves, a las 20.15 horas en el Revellín con Ático 8, quienes darán paso a The Levitans (21.45), Cariño (23.15) y a la sesión de Me&DJ's a partir de la medianoche.

El viernes, ya en el escenario principal de Bodegas Franco-Españolas, levanta el telón My Expansive Awareness (19.00) para dar paso a Delaporte (20.20), Aurora & The Betrayers (21.45), Delafé (23.05) y a una de las estrellas del cartel, Iván Ferreiro (24.30). Cierra la jornada Edu AnMu DJ (2.15).

El sábado día 31, los primeros en actuar serán Rusos Blancos (19.00), seguidos de Derby Motoreta's Burrito Kachimba (20.30), Ángel Stanich (21.45), Hidrogenesse (23.15), Viva Suecia (24.45) y, para finalizar, David Van Bylen DJ (2.15).

La jornada del domingo, dedicada al público familiar, contará en el escenario principal de MUWI con Amadeus MUWI Band (12.15), Bamboo Bebop (14.45), Miqui Puig & Associazione Ciclista Popolare (17.00) y Dr Maha's Miracle Tonic (19.45).

Además, el sábado se vivirá una sesión de 'vermúWI' en la Sala Menhir de la capital con la participación de Fizzy Soup (13.00), Hip Hip Hurra DJ (14.30) y Tempranillo DJ (16.15).

Los responsables del festival, José Luis Pancorbo y Rafa Bezares, hay presentado hoy los últimos contenidos de MUWI junto a Basilio García Morón, de CallagHan y Gorila, quien anunció una nueva edición exclusiva de deportivas dedicadas a La Rioja Music Fest. Se regalará un par entre quienes utilicen el hashtag #callaghanenmuwi en redes sociales, así como dos pares más (para niño y niñas) entre quienes utilicen el hashtag #gorilaenmuwi.

También intervinieron en la rueda de prensa el presidente de Apir, José Ignacio Rubio; Elena Pilo, de Bodegas Franco-Españolas; Ricardo Moreno, de TSMGO, y el concejal de Participación Ciudadana, Kilian Cruz.