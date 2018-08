MUWI bate su récord de asistencia Público asistente al Muwi 2018 / Sonia Tercero Los organizadores del festival cifran en 10.136 los espectadores reunidos, con un perfil medio de una mujer de entre 25 y 44 años DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 30 agosto 2018, 13:16

La organización del MUWI Rioja Fest ha realizado un balance de la tercera edición celebrada el pasado fin de semana. Como cifra redonda, se han superado los 10.000 espectadores que se marcaron como objetivo y, por tanto, superando los números de las dos primeras ediciones. El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sainz, ha declarado que este «es un festival diferente, único en su especie». Según Miguel Sainz, algunos de los promotores de los grandes festivales del norte de España han acudido al MUWI y «han quedado gratamente sorprendidos, incluso han tomado nota».

El edil de Festejos ha felicitado a la empresa Impar Eventos, organizadora del festival y beneficiaria de una subvención municipal, por haber «creado escena». «Desde el Ayuntamiento de Logroño damos por bien invertidos los 30.190 euros de subvención, no sólo por el número de espectadores sino, también, por la repercusión en medios de comunicación. Pero lo mejor del festival no es la afluencia de gente sino de la calidad de la gente, el cómo se disfruta, la sensación de disfrutar en calma, entre el vino y la música», ha advertido Miguel Sainz, especificando, no obstante, que la cifra total de asistentes, 10.136, es «más que notable».

Borja Eguizábal, gerente de Bodegas Franco-Españolas de Logroño, en cuyo patio se celebró el grueso del programa del MUWI, ha valorado que grupos como Sidonie y Mikel Erextrun actúen en su recinto mientras el público puede beber uno de sus vinos. «Esperamos poder seguir colaborando e invirtiendo», ha deseado Borja Eguizábal. Por parte de Impar Eventos han estado presentes José Luis Pancorbo y Rafa Bezares. «Logroño es una ciudad acogedora, miles de turistas la recorren al año y esperamos que MUWI aporte algo», ha señalado José Luis Pancorbo puesto que, en sus palabras, «creamos una experiencia maravillosa gracias al trabajo de todo el equipo». Pancorbo ha subrayado el incremento de los espectadores foráneos, «ha sido de cine», apuntando que la ocupación hotelera ha sido importante. «Hemos conseguido crear un perfil de visitante muy heterogéneo, es una maravilla poder ver que desde niños hasta gente de más edad disfrutar del festival, aunque el perfil medio es el de una mujer de entre 25 y 44 años», ha descrito Pancorbo, quien, por otra parte, se ha marcado como objetivo para futuras ediciones no incrementar la cifra de público sino mejorar otros aspectos de la organización.

Finalmente, Rafa Bezares ha anunciado que la cuarta edición de MUWI se celebrará del jueves 29 de agosto al 1 domingo de septiembre y que, desde hoy mismo, se ponen a la venta los primeros abonos ciegos por un precio reducido de 27 euros para los primeros 100 compradores.