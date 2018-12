Manuel Carrasco: «Soy un superviviente» Manuel Carrasco. / Virginia Carrasco El cantante onubense ha trabajado durante un año en 'La cruz del mapa', un disco «con diferentes estilos» DANIEL ROLDÁN Madrid Lunes, 3 diciembre 2018, 20:40

«Una locura. Una bendita locura». Manuel Carrasco (Isla Cristina, Huelva, 1981) sonríe cuando se le pregunta por una cita marcada en rojo en su calendario: el 29 de junio en el Wanda Metropolitano. Será la primera vez que un artista español actúe en el imponente coliseo rojiblanco, recogiendo el guante de las grandes noches musicales del viejo Calderón. Iron Maiden y Bruno Mars precedieron al artista onubense, que ya ha despachado unas 20.000 entradas para la cita. «Estoy muy agradecido a la gente por su fe y por su confianza, sobre todo después de no poder tocar en Las Ventas (se cerró la plaza de toros por obras y tuvo que cantar en Rivas Vaciamadrid). Porque han comprado las entradas sin tener el disco nuevo a la venta», señala Carrasco sobre 'La cruz del mapa' (Universal Music), el trabajo con el que ha estado ocupado el último año y que saldrá a la venta el próximo viernes.

Un disco para el que Carrasco se ha dado «el gustazo» de viajar a Londres y grabar en los estudios Abbey Road. «Tiene una magia y una acústica especial ese sitio», recuerda el artista sobre su estancia en el local de grabación de los Beatles y donde pudo disfrutar de su trabajo más rotundo. «Tenía que hacer un disco muy dinámico y que pasaran muchas cosas musicalmente. Las canciones tienen diferentes pasajes y eso me encanta. No me gustan nada los discos que tienen la misma cantinela, que la primera canción y la tercera se parezcan», añade. Carrasco no quiere marcar a nadie con la cruz de su nombre, pero sí reconoce dos hitos sentimentales donde ha puesto la marca: su infancia y la paternidad. «Ahora, con 37 años, me acuerdo mucho de ese pequeño que luchó en la vida. Me reconcilio con ese niño y saco en positivo lo que sentí», explica. En cuanto a su estrenada paternidad, afirma que su orden de prioridades ha cambiado, que le da más importancia a otras cosas y que es «más sensible». «La vida se llena de cosas bonitas, sobre todo para dentro», intenta explicar Carrasco.

Hace dos años se convirtió en el artista que más discos y entradas vendió en España con 'Bailar el viento'. Fue «una sorpresa» para un cantante que nació en la segunda edición de 'Operación Triunfo' hace ya 16 años. «Soy un superviviente», dice con orgullo y después de confirmar, con el paso del tiempo, que muchos de los artistas que le precedieron y le sucedieron en el programa no han tenido su misma suerte. «Además, me gusta la historia que he vivido. Tal vez no hubiera sido lo mismo si con el primer disco hubiera vendido un millón. Este mundo no es fácil y la gente ha podido ver mi verdad», explica el artista andaluz.

Una realidad que ha dado un vuelco político en su tierra natal. «Ha sido una sorpresa. La gente cuando está descontenta quiere cambio, sea de lo que sea. Ahora espero que Andalucía siga progresando, porque tenemos una tierra maravillosa. Y también espero que los dirigentes estén a la altura», añade Carrasco.