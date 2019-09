Malditos muertos

Me compré el Color Hits (Oihuka, 1989) después de mear. Yo acaba de vaciar la vejiga y él se abría mucho el párpado con una mano frente al espejo del baño mientras con la otra se repasaba la raya del ojo. Era alto y muy pálido. Flaco como un suspiro. Mientras esperaba a que terminara para completar ese gesto tan anticool que es lavarse las manos después de miccionar, el otro inquilino del lavabo probablemente más angosto de la galaxia completaba su ritual con parsimonia. Se cardó aún más la melena, se desabotonó el chaleco vaquero debajo del cual no vestía nada y se ajustó sobre el ombligo unos pantalones de cuero tan apretados que dudé de que la sangre pudiera fluirle por las piernas hasta la punta de sus botines.

Al acabar se puso de puntillas para que él pudiera salir y yo abrir el grifo en aquella minúscula cápsula aromatizada de un olor indescriptible. El suelo estaba pegajoso, las paredes garabateadas con mensajes guarros. Nunca antes había estado tan cerca de una estrella del rock. Literalmente. Un astro de provincias con acento navarro y una epatante estampa, insólita en un universo musical estrecho como aquel minúsculo baño del Bodegas Riojanas en el que prácticamente cada sábado coincidíamos con él.

Josetxo Ezponda se apalancaba en el fondo del garito. Al lado precisamente del WC. Nosotros le mirábamos con una curiosidad voraz desde el otro extremo de un local siempre abarrotado donde sonaba la mejor música de la ciudad. Desde la distancia y entre el humo (aún no estaba prohibido fumar en los espacios públicos) espiábamos su manera de aspirar un cigarrillo tras otro estirando mucho los dedos. Nos fascinaba el modo en que se le movía la nuez cuando trasegaba botellines de cerveza de un trago como si fueran Aquarius. A veces llegábamos a intuir su voz sobre el ruido para hacerse oír entre los de su cuadrilla, que tampoco vestían de forma nada convencional pero ni se acercaban a la osadía de Ezponda. Era el hermano gemelo de Johnny Thunders, el sobrino bastardo de David Bowie. Un adorador de los Scientists en una tierra que veneraba a Barricada.

Los temas que parió con Los Bichos eran (son) como él: una flor extraña en el espinoso jardín del glam rock, del garage, de la psicoledia, de la distorsión. Recabó muchas críticas fabulosas entre una reducida grey que le compró sólo un puñado discos. Suficientemente pocos como para subir disparado al altar de los malditos. Cuando falleció, por supuesto de forma prematura y envuelto entre leyendas ténebres, recuperé el álbum que compré cuando acabé de mear. Me hice con a los pocos días de coincidir con Ezponda en el baño del Bodegas. Como si aquel encuentro hubiera sido la señal que me obligaba a poseer el disco de un artista que no veía a lo lejos en un estadio inmenso, sino cara a cara en un pub de ilustres perdedores muy cerca de casa.

El invierno que supe que había desaparecido, volví a pinchar después de mucho tiempo el Color Hits. Planté el vinilo por la cara B. La primera canción se titula 'Verano muerto'.

Dedicado a Carlos Benito