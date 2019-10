The Levitants: «De un fallo surgió la identidad de nuestro sonido» The Levitants. / Javier Biosca El trío de Valladolid acaba de publicar 'Enola' bajo el sello Subterfuge y afronta ahora una gira que le llevará por toda España IKER CORTÉS Madrid Lunes, 7 octubre 2019, 15:29

Cuenta Sergio Isabel, voz y guitarra de The Levitants, que cuando la formación inicial de cuatro miembros quedó reducida a tres -Carlos y Jose, al bajo y a la guitarra, abandonaron el grupo, Dani Alconada seguía al frente de la batería y Juan Izquierdo se incorporó a los teclados-, la banda renació cual ave fénix. «De un feliz fallo, que es que nos quedamos sin bajo, nació la seña de identidad del grupo», asegura este vallisoletano. «Teníamos un par de conciertos a la vista y no nos gustaba ninguno de los bajistas que se habían presentado». Con un Microkorg -un sintetizador-, Juan comenzó a hacer las líneas de bajo, mientras con la otra mano se dedicaba a las bases de los sintes. «Vimos que tenía un rollo increíble, que lo alejaba del sonido típico del rock», apuntala.

Tanto es así, que el trío decidió sacar de la circulación su primer álbum, 'Gravity for the Masses' (2013), que ya no se pueden escuchar en servicios como Apple Music o Spotify. Y no es que renieguen de las canciones que albergaba un larga duración producido por Javier Vielba (Arizona Baby y Corizonas), simplemente sentían que ya no eran los mismos. «Necesitábamos hacer borrón y cuenta nueva», confirma Sergio.

Vídeo. 'Red Lines', de The Levitants'

Tres años más tarde, un EP de seis temas titulado 'Coimbra' comenzaba a abrirles las puertas al éxito. Un éxito que se ha cristalizado en 'Enola' (2019), el LP que acaban de lanzar bajo la camiseta de Subterfuge. Diez temas de un rock oscuro con toques electrónicos, en el que se aprecian ecos de Depeche Mode, destellos de Placebo, atmósferas y texturas en la onda de MGMT, y que se alejan del indie patrio, algo que el vocalista y letrista de la formación ve como «una ventaja». «Nos meten dentro del circuito indie, quizá porque no hay sitio en espacios de rock más clásicos, aunque nunca me cerraría a tocar en el Viñarrock», comenta entre risas, «pero siempre nos dicen que no somos la típica banda indie y eso hace que la gente se acuerde de nosotros». En este sentido, Sergio afirma que nunca han querido pertenecer a una escena musical. Y pone como ejemplo la música garajera que se hace en España: «A mí me gusta mucho y hay un montón de grupos, pero es verdad que todas las canciones acaban sonando muy parecidas». En cambio, dice, «nosotros tenemos un estilo muy personal, mezcla de muchos elementos».

¿Y cuál es esa mezcla? Pues hay un poco de todo. A Juan le gusta mucho el sonido punk de la costa oeste americana, en cambio Dani tira más por la electrónica y la música de los ochenta y Sergio por el sonido rabioso de la escena alternativa de los noventa. Y pese a esas diferencias, «nos entendemos muy bien. Desde que somos un trío, somos mucho más fuertes y hemos ganado muchísimo», sentencia.

Con ocho años de carrera a sus espaldas, cabe preguntarle si es fácil mantener la frescura. «Para muchos grupos es difícil porque no tienen curiosidad por que su sonido cambie. Nosotros, en cambio, no nos regocijamos en las canciones que ya hemos hecho, siempre estamos pensando en las siguientes y acaba de salir 'Enola' y ya tenemos un montón de temas nuevos», explica. En su opinión, para que una banda sobreviva muchos años en condiciones tiene que asemejarse a la personalidad de una persona, que va evolucionando. «Si te estancas y piensas que has encontrado tu sonido, estás perdido», advierte.