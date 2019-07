Iván Ferreiro, el viernes y Viva Suecia, el sábado de MUWI 01:52 El grupo local Ático 8 ha amenizado esta mañana la presentación del cartel del MUWI por días / . El festival desvela su cartel por días, con la música de Ático 8 y el palomar del Colegio de Ingenieros Industriales como telón de fondo ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Jueves, 11 julio 2019, 13:02

Se sabía qué grupos participan este año en la cuarta edición de MUWI, pero no qué días. Finalmente será Iván Ferreiro quien asome como cabeza del cartel el viernes 30 de agosto y al día siguiente, Viva Suecia, Ángel Stanich e Hidrogenesse figuran como el principal reclamo de la jornada fuerte del festival, que se celebra en el centro de la capital y las Bodegas Franco-Españolas entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre próximos. Cuatro jornadas en las que, más allá de disfrutar de la música del momento, se trata de vivir una experiencia única gracias al maridaje de la cultura en forma de vino y sonidos, la gastronomía, moda, diseño, talleres creativos y baile.

MUWI 2019 enchufa los bafles el jueves 29 de agosto en el Muro del Revellín, para las actuaciones de Cariño, Ático 8, The levitants y Me&DJ's. El viernes día 30, ya en los jardines de Franco-Españolas, desfilarán Iván Ferreiro, Aurora & The betrayers, Delaporte, Delafé, My Expansive Awareness, Ipu & Lugg, Edu AnMu, JotaPop. El sábado 31, también en estas centenarias bodegas, será el turno de Viva Suecia, Rusos Blancos, Hidrogenesse, Ángel Stanich, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, César Gallard, David VanBylen y Yahaira DJ.

Sonia Tercero

La jornada del domingo 1 de septiembre, dedicada a los más pequeños y al público familiar, tendrá como protagonistas a Bamboo Bebop, Amadeus MUWI Band, Miqui Puig & Associazione Ciclistica Popolare, Anita y los Peleles, Dr. Maha's Miracle Tonic, David VanBylen, Tempranillo DJ, DJ Guatecón.

Los horarios de cada concierto no se conocerán hasta una semana antes del festival y las entradas continúan disponibles en venta anticipada al precio de 48 euros el abono y 33 euros por días. En taquilla costarán 55 y 38 euros, respectivamente.

Esta mañana, la azotea del Colegio de Ingenieros Industriales de La Rioja ha vuelto a brindar su escenario para la presentación de este cartel por días, donde la formación local Grupo 8 ha servido el aperitivo musical de La Rioja Music Fest 2019. Allí se han dado también cita los organizadores del evento, José Luis Pancorbo y Rafa Bezares; la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca; el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y el director provincial de Eulen, Santiago Pascual, en representación de los promotores del festival.

Desde la organización de MUWI confían este año en romper la barrera de los 15.000 espectadores (el pasado año rondaron los 10.500) gracias a una edición que presentan como «la más ambiciosa y potente musicalmente de todas las celebradas».