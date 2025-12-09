Las bandas riojanas homenajean a Ozzy Osbourne Las entradas para el concierto del sábado 13 en la sala Fundición están agotadas, todavía quedan para el viernes 12 y los beneficios se donarán a FARO

Sanda Sainz Martes, 9 de diciembre 2025, 11:34 Comenta Compartir

La sala Fundición de Logroño acoge esta semana dos conciertos homenaje a Ozzy Osbourne por parte de componentes de grupos riojanos, que interpretarán las mejores canciones del artista británico tanto de su etapa en solitario como de su trayectoria con Black Sabbath. La primera cita, el sábado 13, a las 21.00 horas, tiene las entradas agotadas desde hace casi un mes, por eso se añadió una segunda fecha para el viernes 12, cuyas entradas están a la venta en la página web por 10 euros y en la Cervecería Parlamento. Los beneficios de ambas actuaciones se entregarán a la Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer (FARO).

También se ofrece la posibilidad de colaborar con este evento benéfico a través de la fila cero y se pondrán a la venta camisetas conmemorativas para destinar el dinero a FARO.

El viernes, a las 21.00 horas, actuará La Locura de Baco para calentar el ambiente. El sábado, a la misma hora tocará Sinner Rage, banda vitoriana que en febrero publicó su primer disco 'Powerstrike'.

En cada uno de estos conciertos actuarán después cuatro combos formados por músicos de las bandas riojanas Soulcry, Ethernal, Aposento, Sacra, Silenciados, Zenobia, Baikal, Tierra Santa, Ernia, La Locura de Baco, Trago Largo y Ohmnicidas.

Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio de 2025 y está reconocido como una de las figuras más importantes del heavy metal a nivel mundial. La idea de realizar un homenaje en Logroño surgió a los pocos días a través de Manolo Sáez (Aposento) y pronto se sumaron otros músicos de grupos riojanos. Este viernes y el sábado, además de las bandas invitadas para cada jornada, tocarán veinte artistas y otros que mostraron su interés no han podido participar al estar completos los cuatro combos que ofrecerán los temas más emblemáticos de Ozzy.