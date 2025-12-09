LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Las bandas riojanas homenajean a Ozzy Osbourne

Las entradas para el concierto del sábado 13 en la sala Fundición están agotadas, todavía quedan para el viernes 12 y los beneficios se donarán a FARO

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:34

Comenta

La sala Fundición de Logroño acoge esta semana dos conciertos homenaje a Ozzy Osbourne por parte de componentes de grupos riojanos, que interpretarán las mejores canciones del artista británico tanto de su etapa en solitario como de su trayectoria con Black Sabbath. La primera cita, el sábado 13, a las 21.00 horas, tiene las entradas agotadas desde hace casi un mes, por eso se añadió una segunda fecha para el viernes 12, cuyas entradas están a la venta en la página web por 10 euros y en la Cervecería Parlamento. Los beneficios de ambas actuaciones se entregarán a la Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer (FARO).

También se ofrece la posibilidad de colaborar con este evento benéfico a través de la fila cero y se pondrán a la venta camisetas conmemorativas para destinar el dinero a FARO.

El viernes, a las 21.00 horas, actuará La Locura de Baco para calentar el ambiente. El sábado, a la misma hora tocará Sinner Rage, banda vitoriana que en febrero publicó su primer disco 'Powerstrike'.

En cada uno de estos conciertos actuarán después cuatro combos formados por músicos de las bandas riojanas Soulcry, Ethernal, Aposento, Sacra, Silenciados, Zenobia, Baikal, Tierra Santa, Ernia, La Locura de Baco, Trago Largo y Ohmnicidas.

Ozzy Osbourne falleció el 22 de julio de 2025 y está reconocido como una de las figuras más importantes del heavy metal a nivel mundial. La idea de realizar un homenaje en Logroño surgió a los pocos días a través de Manolo Sáez (Aposento) y pronto se sumaron otros músicos de grupos riojanos. Este viernes y el sábado, además de las bandas invitadas para cada jornada, tocarán veinte artistas y otros que mostraron su interés no han podido participar al estar completos los cuatro combos que ofrecerán los temas más emblemáticos de Ozzy.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4 grados con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 Consulta los municipios de La Rioja, Burgos y el País Vasco donde se ha notado el terremoto de Álava
  3. 3 Fallece un joven de 28 años y otro de 32 resulta herido grave en un accidente de tráfico en la AP-15, en Castejón
  4. 4 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  5. 5 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  6. 6

    Luz verde municipal para la construcción de dos promociones de vivienda libre en Varea y El Arco
  7. 7 Aparcamientos cerca de la estación y más quejas sobre las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  8. 8

    La huelga nacional de médicos compromete desde hoy la atención sanitaria en La Rioja
  9. 9 Investigado tras intentar casarse con una mujer de 68 años que conoció en un parque
  10. 10 Accidente con retenciones en la A-12

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las bandas riojanas homenajean a Ozzy Osbourne

Las bandas riojanas homenajean a Ozzy Osbourne