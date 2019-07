Gloria Gaynor celebrará sus 70 años en Logroño La artista estadounidense Gloria Gaynor / L.R. La diva de la música disco actúa el 6 de septiembre en Riojafórum e invita a su concierto a los logroñeses nacidos el día 7 ESTÍBALIZ ESPINOSA Logroño Martes, 2 julio 2019, 13:16

La voz más conocida de las pistas de baile, la estadounidense Gloria Gaynor, actúa el próximo 6 de septiembre en Riojafórum, en vísperas de la celebración de su 70 cumpleaños. Y por eso quiere invitar a su concierto a aquellos logroñeses que cumplen años el mismo día que ella (el día 7).

El de Logroño será uno de los cuatro conciertos que la voz del mítico 'I vill survive' ofrecerá este verano en España (también actúa en Sancti Petri, el Teatro Romano de Mérida y en Valladolid) y el único que bridará en un auditorio, donde reunirá a una docena de músicos sobre el escenario. Una banda integrada por artistas de Atlanta, Kansas, Nueva York, Londres y de España, estos últimos Antonio Martínez (guitarra), Pablo Ruiz (bajo) y Jairo Ubiano (batería).

Durante su hora y media de concierto será imposible no bailar a ritmo de grandes hitos musicales como 'Never can say goodbye', 'I'am what i am' o 'Can't take my eyes off of you', amén de un 'Sobreviviré' que convirtió en himno de libertad, independencia y feminismo, y que ha sido interpretado por más de doscientas estrellas de la música.

Gloria Gaynor llega a Logroño de la mano de Xtrañas Producciones, cuyos responsables -Álvaro Arribas y Nacho Vicente- presentaron ayer el evento en la capital riojana. Las entradas ya se encuentran a la venta en la taquilla de Riojafórum y en la web entradas.com y sus precios oscilan entre los 90 euros de las primeras filas, los 60 euros en patio de butacas y los 50 euros en anfiteatro.

Los logroñeses que cumplan años el día 7 de septiembre están invitados. Para ello deberán enviar un correo electrónico con una fotografía de su DNI a la dirección gloriagaynor@xtrañas.com y, de este modo, reservar su invitación. El día del concierto su DNI les servirá como entrada. Si acuden con acompañantes, se garantiza una butaca contigua para estos últimos.