Fallece el cantante francés Charles Aznavour a los 94 años Charles Aznavour. / Reuters El cantante francés más conocido en el extranjero vendió más de 100 millones de discos a lo largo de ocho décadas de una carrera excepcional a la que no había puesto fin: acababa de volver de una gira por Japón COLPISA / AFP París Lunes, 1 octubre 2018, 15:52

Charles Aznavour, el último gigante de la canción francesa del siglo XX, falleció en la madrugada del lunes a los 94 años en el sur de Francia, según anunciaron sus portavoces.

El cantante francés más conocido en el extranjero vendió más de 100 millones de discos a lo largo de ocho décadas de una carrera excepcional a la que no había puesto fin.

De origen armenio, Aznavour acababa de volver de una gira por Japón, tras haberse visto obligado a anular varios conciertos este verano debido a una fractura del brazo, provocada por una caída. De hecho, tenía previsto actuar el 26 de octubre en Bruselas.

Apodado el Frank Sinatra de Francia, logró una fama mundial pese a una voz y un físico atípicos. 'La Bohème', 'La Mamma' y 'Emmenez-moi' figuran entre sus canciones más destacadas de un repertorio de marcado tono nostálgico.

Compuso además por artistas como Edith Piaf y como actor, participó en unos 80 filmes.

Le decían que era demasiado feo, demasiado bajito y que no podía cantar. Pero este gigante de 165 centímetros apodado 'Aznovoice' por sus críticos -en un juego de palabras en inglés por «has no voice», no tiene voz-, vendió más de 180 millones de discos en ocho décadas de una carrera maratónica que nunca abandonó.

El Frank Sinatra francés de origen armenio se jactaba de haber grabado en los pesados discos de pasta de 78 revoluciones hasta los CD, pasando por los LP de vinilo, que inmortalizaron más de 800 canciones compuestas por él mismo, incluyendo unas 70 en español.

«Si debe perdurar algo de mí o de mi trabajo, mis discos serán ampliamente suficientes», escribió Aznavour en su libro autobiográfico 'De una puerta a la otra', publicado en 2011.