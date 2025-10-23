Extraordinario concierto de órgano

Acudí con expectación al concierto de órgano de San Mateo por dos buenos motivos: por la enorme calidad acreditada del organista Paolo Oreni, que ya ... nos dejó su brillante impronta en dos inolvidables conciertos anteriores, y por ser un acto en homenaje a la memoria del querido amigo Jesús Amurrio Rubio, que nos dejó huérfanos en enero de 2024 a todos los amantes riojanos del órgano.

El primero de los motivos quedó ampliamente satisfecho con el formidable recital de este fulgurante organista bergamasco que es Paolo Oreni, comenzando como siempre con la acertada elección del programa a interpretar, con pocas obras, pero contundentes y de tremenda dificultad. Abrió el concierto con la Toccata y fuga en fa mayor BWV 540 del imprescindible Juan Sebastián Bach, un excepcional monumento sonoro en el que lució su perfección técnica y vitalidad interpretativa, que siempre te atrapa sin remedio. La colosal Toccata resultó una construcción de espectacular solidez y grandiosidad, rematada con la doble fuga, más apacible, pero de implacable discurso. Tomamos aire y nos sumergimos en otra formidable obra barroca, el Concierto en re menor Op. 7 nº 4 HWV 309 para órgano y orquesta de Haendel (en transcripción para órgano solo) y de nuevo admiramos su virtuosismo y limpieza de ejecución, así como la riqueza tímbrica que consigue en el excelente órgano de La Redonda, con unas registraciones maravillosas. Y aquí llegó la gran sorpresa de la noche, cuando Oreni anunció un cambio en el programa, sustituyendo la obra de Liszt anunciada, por una obra del recordado Jesús Amurrio, 'Batalla', uniéndose así de forma admirable al homenaje a quien también fue su amigo. La obra elegida es de grandes proporciones y cuidada construcción, inspirada sin duda en la Batalla Imperial de Cabanilles/Kerll y en las innumerables batallas musicales de los siglos XVI al XVIII, y en manos de Oreni resultó de una belleza extraordinaria, con los enormes contrastes de las voces enfrentadas con diferentes registros a cuál más bello. ¡Preciosa obra de Amurrio y valiosa interpretación de Oreni! Siempre digo que este organista es, de los cientos que han tocado el magnífico órgano de La Redonda, el que mejor sabe utilizar los variados registros del instrumento para conseguir ese colorido musical insuperable que siempre acompaña a sus interpretaciones... y nunca falla. El concierto finalizaba con una 'Sinfonía improvisada sobre el Himno de Logroño' del propio Oreni, mostrando todos los fuegos de artificio organísticos imaginables, de imponente vistosidad, aunque resultara difícil encontrar algún tema del himno. Resultó impresionante el trabajo en el pedalero. Fantástico concierto de Oreni, como siempre.

Lo único triste de toda la velada fue la falta de esa excelente y valiosa persona que fue Jesús Amurrio, un gran músico amante de la música (lo que, increíblemente, no es tan abundante), un referente en el mundo del órgano, compositor y escritor premiado y sobre todo una gran persona. Le conocí hace más de cuarenta años por nuestra común pasión por la gran música y comencé a disfrutar de su enorme acervo cultural, de su amena conversación, de sus inmensos conocimientos musicales y me contagió su pasión por el órgano. En 1996 gestioné el concierto conjunto de la recordada Orquesta Millenium y Jesús Amurrio de solista, con dos de los conciertos para órgano y orquesta de Haendel en La Redonda, obteniendo un gran éxito. Hijo de organista, aprendió desde niño a amar el mundo del órgano y completó sus estudios en el Conservatorio Superior de Madrid y luego en Roma, con excelentes profesores. Fue titular de grandes órganos en Roma y Madrid. Pero lo más admirable fue su inmensa labor en la restauración del patrimonio organístico riojano, que nunca terminaremos de agradecerle. Personalmente he perdido al mejor lector de mis críticas musicales en este diario, que no solamente leía al detalle, sino que además me las comentaba con toda su erudición y humildad juntas. Adiós, amigo Jesús, te echamos mucho de menos.