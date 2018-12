Pau Donés canta con Vuelo 505 02:09 El grupo riojano contó en directo con el músico de Jarabe de Palo en el concierto del pasado sábado en Pamplona, en el que le teloneaban y en el que les presentó él mismo DIEGO MARÍN A. Logroño Miércoles, 5 diciembre 2018, 22:04

El grupo riojano Vuelo 505 presentará su nuevo disco, 'No hay historias de fracaso' (El Dromedario Records, 2018), el próximo viernes 14 de diciembre en Logroño. Hasta llegar a esa fecha, la banda está realizando algunos conciertos en Madrid, San Sebastián, Pamplona y el miércoles 5 de diciembre, en Vitoria, con algunos destacados músicos con los que ha actuado como grupo telonero, como Pau Donés (Jarabe de Palo), Kutxi Romero (Marea) e Iñaki Antón (Extremoduro, Platero y Tú, Inconscientes). Incluso, hace algo más de un año, abrieron el escenario para Robe Iniesta en el Palacio de los Deportes de La Rioja, en el concierto que ofreció durante las fiestas de San Mateo de Logroño.

Pau Donés colabora en el nuevodisco de Vuelo 505 cantando en la canción 'Una casa en ruinas', así como algunos músicos de Marea. El pasado sábado, en el concierto que el grupo riojano ofreció en la sala Zentral de Pamplona, el músico catalán de Jarabe de Palo acompañó en directo a Rubén Fernández, David de la Fuente, Chema García e Iván Butch para interpretar el citado tema 'Una casa en ruinas', en cuyo videoclip también participa Pau Donés. Aquella noche Vuelo 505 ejercía de grupo telonero de Jarabe de Palo y obtuvo como detalle esa colaboración en directo, ante una sala llena, con las entradas agotadas. De hecho, el propio Pau Donés, que se encuentra en plena gira de despedida, ha manifestado: «Muchas gracias por ayer noche en el Zentral. Lo mejor, compartir escenario con Vuelo 505». «Es un grupo que me encanta. Los conocí porque me pasaron un tema para hacer una colaboración y me encartó. Son un grupo de rock en este país, y en España no hay grupos de rock salvo Carlos Tarque, de M-Clan, y alguno más. Hoy están aquí con nosotros y en unos años serán al revés, estaremos nosotros abriendo el concierto y ellos como grupo principal», así presentó Pau Donés a Vuelo 505.

Para el cantante del grupo riojano, Rubén Fernández, «la experiencia ha sido increíble, somos como una familia con nuestras dos agencias, con una relación muy bonita». Tan especial y estrecha es la relación que cabe destacar que «no ha habido ningún otro telonero en la gira de Pau Donés y este ha sido el último concierto en sala». «El detalle de salir a presentar a la banda antes de tocar, para nosotros, ha sido algo maravilloso, se ha portado con nosotros de forma increíble. Seguramente hagamos algo más porque, además, está muy por la labor, a pesar de que no hace muchas colaboraciones», declara Rubén Fernández, consciente y agradecido de que «para nosotros, hacer conciertos como estos es una maravilla, y poder estar al lado de gente como esta (Pau Donés, Robe…) te pone en el candelero».