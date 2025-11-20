Música de viento para celebrar Santa Cecilia en Calahorra Este viernes, en el teatro Ideal, se celebra el concierto de la Banda Municipal de Música con Miguel Tantos Sevillano

La semana musical de la Asociación Santa Cecilia de Calahorra incluye este viernes, en el teatro Ideal, el concierto de la Banda Municipal de Música con Miguel Tantos Sevillano, trombonista tudelano afincado en Londres, especializado en música antigua y contemporánea. La entrada cuesta 3 euros.

El sábado actuarán los solistas de la orquesta de RTVE Juanjo Hernández (flauta), Salvador Barberá (oboe), Emilio Espasandín (clarinete), Maxi Santos (trompa) y Vicente Alario (fagot), con el pianista Héctor Francés. La entrada vale 10 euros. Ambos conciertos comenzarán a las 20.30 horas.