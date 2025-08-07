La música se funde con la naturaleza y el mundo rural en Viniegra de Abajo El festival Sierra Sonora ofrece conciertos de Viva Belgrado, Xoel López y Gorka Urbizu, entre otros, además de djs y propuestas de arte y ocio

Sanda Sainz Jueves, 7 de agosto 2025, 19:29

El festival Sierra Sonora inició este jueves su programa musical de verano en la que destacan artistas como Viva Belgrado, Xoel López o Gorka Urbizu, aunque sus actividades de la naturaleza y culturales arrancaron el martes con una observación guiada del cielo nocturno. El miércoles se propuso una conversación vecinal en el río y la proyección de la película 'Zinzindurrunkarratz', con coloquio posterior.

El jueves el programa incluyó 'endulzando la Sierra', con demostración de repostería casera a cargo de Paco Álvarez (Pastelería Papín). En la Casa Montero estaba previsto por la tarde el concierto de Rita Payés, pero la organización tuvo que sustituir a la cantante y trombonista catalana por Alice Wonder por el fallecimiento de su abuela, algo que comunicó el miércoles. Anoche la jornada iba a cerrarse con la actuación de la cantautora Elena Aranoa en el pórtico de la iglesia.

Este sábado a las 10.00 horas, el Espacio Arte Vaca acoge la creación colectiva de un herbario desde la práctica artística con Sofía Moreno y María Barco. A las 16.00 Esther Sanz y María Naharro protagonizarán 'acciones contra la desaparición de los rituales, en Puente Canto, y 'descubre el juego de la Uta', a las 18.00 en el acceso al recinto de Sierra Sonora.

El escenario principal abrirá a las 19.30. Amaia Miranda actuará a las 20.00, Gorka Urbizu (ex Berri Txarrak) a las 21.00, Maestro Espada a las 22.45, Viva Belgrado a las 00.00 y la fiesta musical del viernes terminará en el espacio El Pacto con Kurlzzz Djs.

El sábado tendrá lugar una cita con el yoga, a las 10.00, impartida por Espacio Lasai, un desayuno consciente y una ruta gratuita por las calles de Viniegra.

En la Casa Montero abrirá la 'zona market' a las 12.00 y a las 13.30 actuará Marilia Monzón. Broken Brothers Brass Band lo hará a las 14.45. La comida popular dará paso a Kurlzz djs y al concierto de Pedro Pastor.

A las 18.30 abrirá el recinto principal que contará con Bulego a las 19.00, Xoel López a las 20.45 y Sanguijuelas del Guadiana a las 22.45. En El Pacto sonará Van Bylen a las 00.00 y Bárbara Gartland.

Por último, el domingo a las 09.00 saldrá de la Plaza Elías Romero la ruta senderista 'La Sierra resuena' dentro del programa 'Pasea La Rioja', hasta Ventrosa. A las 12.00 se realizará una visita guiada a la exposición 'Un herbario comunitario del Alto Najerilla' de Sonia Moreno en el espacio Arte Vacas. Sierra Sonora verano finalizará con 'Las nanas según Lorca', a las 19.00, en el saló social y el concierto de Musgo a las 23.00, en la era empedrada.