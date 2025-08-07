LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El músico navarro Gorka Urbizu durante una actuación en mayo. GORKA ESTRADA

La música se funde con la naturaleza y el mundo rural en Viniegra de Abajo

El festival Sierra Sonora ofrece conciertos de Viva Belgrado, Xoel López y Gorka Urbizu, entre otros, además de djs y propuestas de arte y ocio

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:29

El festival Sierra Sonora inició este jueves su programa musical de verano en la que destacan artistas como Viva Belgrado, Xoel López o Gorka Urbizu, aunque sus actividades de la naturaleza y culturales arrancaron el martes con una observación guiada del cielo nocturno. El miércoles se propuso una conversación vecinal en el río y la proyección de la película 'Zinzindurrunkarratz', con coloquio posterior.

El jueves el programa incluyó 'endulzando la Sierra', con demostración de repostería casera a cargo de Paco Álvarez (Pastelería Papín). En la Casa Montero estaba previsto por la tarde el concierto de Rita Payés, pero la organización tuvo que sustituir a la cantante y trombonista catalana por Alice Wonder por el fallecimiento de su abuela, algo que comunicó el miércoles. Anoche la jornada iba a cerrarse con la actuación de la cantautora Elena Aranoa en el pórtico de la iglesia.

Este sábado a las 10.00 horas, el Espacio Arte Vaca acoge la creación colectiva de un herbario desde la práctica artística con Sofía Moreno y María Barco. A las 16.00 Esther Sanz y María Naharro protagonizarán 'acciones contra la desaparición de los rituales, en Puente Canto, y 'descubre el juego de la Uta', a las 18.00 en el acceso al recinto de Sierra Sonora.

El escenario principal abrirá a las 19.30. Amaia Miranda actuará a las 20.00, Gorka Urbizu (ex Berri Txarrak) a las 21.00, Maestro Espada a las 22.45, Viva Belgrado a las 00.00 y la fiesta musical del viernes terminará en el espacio El Pacto con Kurlzzz Djs.

El sábado tendrá lugar una cita con el yoga, a las 10.00, impartida por Espacio Lasai, un desayuno consciente y una ruta gratuita por las calles de Viniegra.

En la Casa Montero abrirá la 'zona market' a las 12.00 y a las 13.30 actuará Marilia Monzón. Broken Brothers Brass Band lo hará a las 14.45. La comida popular dará paso a Kurlzz djs y al concierto de Pedro Pastor.

A las 18.30 abrirá el recinto principal que contará con Bulego a las 19.00, Xoel López a las 20.45 y Sanguijuelas del Guadiana a las 22.45. En El Pacto sonará Van Bylen a las 00.00 y Bárbara Gartland.

Por último, el domingo a las 09.00 saldrá de la Plaza Elías Romero la ruta senderista 'La Sierra resuena' dentro del programa 'Pasea La Rioja', hasta Ventrosa. A las 12.00 se realizará una visita guiada a la exposición 'Un herbario comunitario del Alto Najerilla' de Sonia Moreno en el espacio Arte Vacas. Sierra Sonora verano finalizará con 'Las nanas según Lorca', a las 19.00, en el saló social y el concierto de Musgo a las 23.00, en la era empedrada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado un hombre de 24 años por agresión sexual a una menor en Logroño
  2. 2 Dos detenidos por grabar imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, la mitad en La Rioja
  3. 3 Umm, entre los once mejores bares de tapas de España de la Guía Michelin
  4. 4 La feria de San Mateo tendrá cuatro corridas de toros y un bolsín
  5. 5

    Un negocio ruinoso: los viticultores perdieron entre 24 y 31 céntimos por kilo por producir uva tinta en 2024
  6. 6 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  7. 7 Un hombre de 66 años, herido de gravedad tras quedar atrapado por su mula mecánica en Rincón
  8. 8 Detenido en la AP-68 en Alcanadre con hachís, marihuana, dinero y un cuchillo con droga
  9. 9

    Dragados empezará las obras del nuevo cuartel de Villamediana en septiembre
  10. 10

    Las altas temperaturas han causado 18 muertes en La Rioja en lo que va de verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La música se funde con la naturaleza y el mundo rural en Viniegra de Abajo

La música se funde con la naturaleza y el mundo rural en Viniegra de Abajo