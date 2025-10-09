LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El cantante y dj Paco Pil. PROMOCIONAL

Música de los 90 en los jardines del Chef Nino de Calahorra

El evento estará presentado por Toni Peret de Kiss Fm

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:49

Este sábado se celebra la fiesta 'Aquí contigo los 90s' en los jardines del Chef Nino de Calahorra, desde las 15.00 hasta las 03.00 horas. Estará presentada por Toni Peret de Kiss Fm y contará con Paco Pil, Dream Team, Double Visión, Brisa Play, TSS Proyect, Moon, Mikel Sevillano, Xavi Navarro, Usco, Dj Ima y Sergio Two House.

Habrá autobús lanzadera desde la plaza de toros, foodtrucks y zona vip. La entrada cuesta 33 euros. También se ofrecerá un tributo a la ronda de Calahorra en un segundo escenario con Víctor Martínez, Chusco Herreros, Escri, Montana Music, Jorge y David Sánchez.

