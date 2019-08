Hacia el fin del mundo Desde 1945 se han llevado a cabo 2.000 ensayos nucleares en el planeta.Aún sufrimos sus efectos JAVIER GUILLENEA Jueves, 29 agosto 2019, 22:59

La primera bomba atómica de la Historia estalló el 16 de julio de 1945 en el campo de pruebas estadounidense de Alamogordo y fue todo un éxito, como bien pudieron comprobar meses después los vecinos de Hiroshima y Nagasaki. Desde aquel primer ensayo se han llevado a cabo en todo el mundo cerca de 2.000 pruebas nucleares, todas ellas con el firme propósito de matar más y mejor. Durante décadas, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña, China, Corea del Norte, India y Pakistán han derrochado por tierra, mar y aire kilotones y megatones que han dejado hechos unos zorros extensas zonas del planeta y a sus habitantes.

Fue una juerga, un auténtico festival pirotécnico que incluyó momentos memorables, como las bellísimas imágenes de aquellos hongos nucleares que tanto realzaban el paisaje en el atolón de Mururoa o, en 1961, el buen comportamiento de la soviética bomba 'Zar', la más poderosa que ha estallado sobre la Tierra. Era 3.800 veces más potente que 'Little Boy', la que se llevó por delante a Hiroshima.

Las ondas sísmicas producidas por esa gigantesca detonación fueron registradas por los sismógrafos de todo el planeta y sirvieron para que los líderes de las potencias mundiales comenzaran a reflexionar, aunque solo un poco, para no perder la costumbre. El 5 de agosto de 1963 entró en vigor el Tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares en la atmósfera, en el espacio exterior y bajo el agua. Pese a que solo se permitían pruebas subterráneas para evitar problemas de contaminación, Francia y China prosiguieron con sus ensayos atmosféricos hasta 1974 y 1980, respectivamente. En el subsuelo, la última explosión nuclear realizada por Estados Unidos tuvo lugar en 1992; la Unión Soviética continuó hasta 1990; el Reino Unido, hasta 1991; y Francia y China, hasta 1996.

Las pruebas han matado a centenares de miles de personas

Ese mismo año la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Pese a que aún no ha entrado en vigor, porque no ha sido ratificado por un número necesario de países, Estados Unidos y Rusia se comprometieron a cumplir sus disposiciones. Solo India y Pakistán, que no forman parte del acuerdo, han detonado bombas atómicas hasta 1998. Un caso aparte es Corea del Norte, que entre 2006 y 2017 ha llevado a cabo seis pruebas.

Leche contaminada

La prohibición llegó demasiado tarde para las víctimas de los ensayos. En 2017, un informe reveló que entre 340.000 y 690.000 civiles estadounidenses murieron como resultado indirecto de las pruebas nucleares realizadas entre 1951 y 1973 en el desierto de Nevada. Al analizar los motivos de los fallecimientos, se detectó que las vacas habían consumido pastos contaminados por la radiación que luego transfirieron a los habitantes a través de la leche.

En la Unión Soviética, entre medio y un millón de ciudadanos de Kazajistán estuvieron expuestos a la radiación proveniente del campo de pruebas de Semipalátinsk. Años después del cierre de las instalaciones, los efectos de la contaminación aún continúan manifestándose entre los habitantes de esta región. Ellos han sufrido la misma suerte que los miles de afectados por las pruebas de Reino Unido en Australia y los ensayos franceses en el Sahara argelino y Polinesia.

El 2 de diciembre de 2009, la ONU declaró el 29 de agosto Día Internacional Contra los Ensayos Nucleares. Salvo excepciones como Corea del Norte y algunas sospechas de incumplimiento, parece que todos los países han acatado el tratado de prohibición de la ONU, lo que no quiere decir que no hagan ensayos para perfeccionar su armamento nuclear. Ya no necesitan grandes explosiones; ahora les basta con simularlas en un ordenador, que es más limpio, contamina menos y mata igual.

Potencias. La mayoría de los ensayos nucleares han sido realizados por Estados Unidos (1.054) y la Unión Soviética (entre 715 y 969 detonaciones). Les sigue Francia, con 210 pruebas.

Nube contaminante. La lluvia radioactiva de los ensayos de armas nucleares en superficie ha contaminado el mundo entero. Todos llevamos encima algo de esa radiación.