Mujeres, emociones y neurociencia El director Julio Manrique con las actrices de T de Teatro en una imagen de 'E.V.A.'. :: david ruano La compañía barcelonesa de actrices vuelve al Festival de Logroño con cuatro historias cruzadas sobre el sufrimiento físico, el vital o el del almaT de Teatre representa en el Bretón 'E.V.A.', una reflexión sobre las formas del dolor J. SAINZ LOGROÑO. Sábado, 27 octubre 2018, 01:03

«Hablamos de mujeres, de emociones y de neurociencia». Julio Manrique es junto a Cristina Genabet y Marc Artigau, coautor de 'E.V.A.', una tragicomedia sobre el dolor que la compañía catalana T de Teatre representa en el Bretón (a las 20.30 h.) dentro del Festival de Logroño. Manrique dirige a Rosa Gàmiz, Carolina Morro, Marta Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta, Jordi Rico y Àgata Roca en cuatro historias cruzadas que reflexionan «sobre el dolor, su poética y sus formas».

«EVA es la escala visual analógica del dolor -explica Manrique- y también es una comedia dramática en la que cuatro historias cruzadas de cuatro antiguas compañeras de colegio nos harán reflexionar sobre el dolor, su poética y sus formas. El dolor físico, el crónico, el somático, el neuropático, el dolor vital, el moral, el cotidiano, el del alma».

LA FUNCIÓN u'E V.A.', de T de Teatre uAutores Marc Artigau, Cristina Genebat y Julio Manrique uDirector Julio Manrique uIntérpretes Rosa Gàmiz, Carolina Morro, Marta Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta, Jordi Rico y Àgata Roca u39º Festival de Teatro de Logroño Teatro Bretón, 20.30 h.

Àgata es una actriz que sufre bloqueo y no puede cantar. Paloma, una anestesista experta en la EVA que ha acabado anestesiando sus sentimientos. Clara, una madre soltera a punto de dejar marchar del nido a su hija (Eva). Y Lola, una agente de la propiedad inmobiliaria que nunca se atrevió a tomar decisiones.

«Hablamos de mujeres, de emociones y de neurociencias. Y de otras cosas, por supuesto: de casualidades que quizá no lo son completamente, de amistades que el tiempo, inexorablemente, adelgaza o engorda pero que siempre modifica, o de aquel concepto del que tanto se habla y, en la práctica, del que todavía no pasamos de ser unos aprendices bastante torpes: la empatía. Y también habrá armarios cerrados que nos da mucho miedo abrir aunque dentro haga un frío insoportable, y habrá canciones que no nos atrevimos a cantar, y habrá humor y amor y dolor y teatro. Y habrá, espero, esperamos, vida».

Esta coproducción de T de Teatre, el festival Grec y Teatre Romea, celebraba en su día los 25 años de esta compañía de actrices que ha creado ya diez espectáculos. Fue creada en 1991 por cinco jóvenes actrices que acababan de graduarse en el Institut del Teatre de Barcelona.

Tras ir ganando prestigio, escenarios y premios con montajes como 'Pequeños cuentos misóginos', 'Hombres' y 'Criaturas', en el Bretón han actuado con los textos de Alfredo Sanzol 'Delicadas' (2011) y 'Aventura' (2013), en ambos casos durante el Festival de Logroño. Hoy regresan con 'E.V.A.' y el placer de su teatro.