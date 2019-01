Muere Norman Gimbel, letrista de la legendaria canción 'Killing Me Softly' Ganador de varios Oscar, también obtuvo el Grammy por la versión en inglés de 'La chica de Ipanema' R. C. Domingo, 6 enero 2019, 00:17

Washington. Norman Gimbel, ganador de varios Oscar y del Grammy, letrista de 'Killing Me Softly', de la versión inglesa de 'La chica de Ipanema' y de la icónica comedia 'Días felices', murió a los 91 años. Su muerte fue anunciada ayer por la organización de derechos de la música, BMI, que lo describió como «un escritor verdaderamente talentoso y prolífico».

Nacido en Nueva York el 16 de noviembre de 1927, miembro del Salón de la Fama de los Compositores desde 1984, Gimbel falleció en su casa en Montecito, en California, el pasado 19 de diciembre, según confirmó su hijo Tony Gimbel a 'The Hollywood Reporter'.

En 1979 ganó el Oscar a la mejor canción original junto al coautor David Shire por 'It Goes Like It Goes', de Jennifer Warnes, tema central de la película 'Norma Rae'. Escribió además la legendaria 'Killing Me Softly With His Song', (Suavemente me mata con su canción) que popularizó Roberta Flack. Ganó con ella el Grammy a la mejor canción en 1973 y fue un éxito global versionado por el grupo de hip hop The Fugees en los 90.

Gimbel la escribió con su colaborador habitual Charles Foxhabían, y el dúo firmó más de 150 canciones en 30 años. También ganaron el Oscar a la mejor canción original por 'Richard's Window', interpretada por Olivia Newton-John en la película 'Una ventana al cielo' (1975); y por 'Ready to Take a Chance Again', cantada por Barry Manilow en 'Juego peligroso' (1978).

La letra en inglés de Gimbel para 'La chica de Ipanema', el gran hito de la bossa nova brasileña, mereció el Grammy al disco del año en 1965, convirtió al estándar del jazz en una de las canciones más versionadas de todos los tiempos. «Norman tenía un increíble talento, brillante en todos los sentidos, y uno que tocó con éxito todos los géneros de la música popular», dijo en Facebook Robert Folk, quien colaboró con Gimbel en una quincena de canciones.