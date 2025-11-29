LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
EFE

Muere el dramaturgo Tom Stoppard a los 88 años

Alcanzó fama internacional como guionista cinematográfico, gracias a títulos como 'El imperio del sol' o 'La casa Rusia'

C. P. S.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:40

Comenta

El guionista y dramaturgo checo Tom Stoppard falleció este sábado a los 88 años, según informó la BBC. Afincado en Inglaterra, Tomáš Sträussler, así le nombraron sus padres, alcanzó gran prestigio en el teatro inglés con obras como 'Rosencrantz y Guildenstern han muerto', 'Farsas', 'Arcadia' o 'Rock 'n' Roll'.

Sin embargo, alcanzó la fama internacional al coescribir el guion del clásico de Terry Gilliam 'Brazil', por el que estuvo nominado al premio Oscar. Un éxito que repetiría 13 años después por el libreto de 'Shakespeare enamorado' ('Shakespeare in Love'). Además, ganó cinco premios Tony, el Oso de Plata del Festival de Berlín y el León de Oro del Festival de Venecia.

Las obras de Stoppard trataron temas tan variados como el judaísmo, el comunismo soviético, la ética periodística, el adulterio o el deporte. En el cine, optó por dramas decimonónicos o historias bélicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una nueva tienda para animar los portalillos de la plaza del Mercado
  2. 2 Ilesos los nueve ocupantes de un globo aerostático al caer cuando volaba entre Villalobar y Castañares
  3. 3 Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado
  4. 4

    Las dos grandes rutas de La Rioja andariega
  5. 5 Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño
  6. 6

    «Me sentí engañado porque la otra persona lo sabía y no me dijo nada»
  7. 7

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja
  8. 8 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  9. 9 La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111
  10. 10

    Natividad cumple 106 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Muere el dramaturgo Tom Stoppard a los 88 años

Muere el dramaturgo Tom Stoppard a los 88 años