Mosaico humano a ritmo de Ravel

De solos y pasos a dos a la apoteosis coral con el cuerpo de baile. El Malandain Ballet de Biarritz regresa a Logroño para ofrecer en 'Mosaïque' una variada y potente antología de piezas maestras in crescendo. Una fusión de danza clásica y moderna, a la vez tradicional e innovadora, del coreógrafo francés Thierry Malandain para una veintena de bailarines que desafía las convenciones y amplía los límites del arte de los cuerpos y las emociones en movimiento. Un caleidoscopio de estilos y colores.

'Mosaïque', que se representa en el Bretón (a las 20.00 horas) dentro del Festival de Teatro de Logroño, es un verdadero catálogo de los variados motivos ornamentales característicos del Malandain Ballet y de su director. De épocas distintas, de formas y tonos cambiantes, entrelazan a Mozart, Saint-Saëns, Chopin o Tchaikovski para expresar todo tipo de sentimientos a través de sus movimientos y figuras. Un espectáculo que culmina con un mosaico humano formado con la intensidad y el ritmo del ballet para orquesta 'Boléro' de Ravel.

LA FUNCIÓN 'Mosaïque' Malandain Ballet de Biarritz

Dirección y coreografía Thierry Malandain

Programa 'Mozart à 2', 'Solo', 'Le Cid', 'Una dernière chanson', 'Nocturnes', 'Le mort du cygne', 'Magifique' y 'Boléro'

46.º Festival de Logroño Teatro Bretón, 20.00 horas

El programa se compone de: 'Mozart à 2 (extracto)', (coreografía de 1997), con música de Wolfgang Amadeus Mozart; 'Solo' (2023), con música de Penguin Cafe Orchestra Pythagora's Trousers; 'Le Cid (extracto)' (1999), de Jules Massenet; 'Une dernière chanson (extractos)' (2012), con canciones tradicionales arregladas por Vincent Dumestre ('Le poème harmonique aux marches du palais' y 'Romances et complaintes de la France d'autrefois'); 'Nocturnes (extracto)' (2014), de Frédéric Chopin; 'La mort du cygne' (2002), de Camille Saint-Saëns; 'Magifique (extracto)' (2009), de Piotr Ilitch Tchaïkovski; y el mencionado y célebre 'Boléro' (2001), de Maurice Ravel.

Todas ellas son piezas sugerentes que destacan por su plasticidad, representadas dentro y fuera de Francia, especialmente en el norte de España, por donde la compañía gira con cierta frecuencia dada su relativa proximidad. Incluyendo Logroño. Aquí bailó por primera vez en 2014, cuando se presentó con un programa que precisamente contenía 'Une dernière chanson', 'La mort du cygne' y 'Boléro'.

El Malandain Ballet Biarritz es uno de los veinte Centros Coreográficos Nacionales de Francia (CCN), etiqueta envidiablemente creada en el país vecino en 1984 que conceden el Estado y las instituciones territoriales para el fomento de la danza.

En concreto, el CCN Malandain Ballet fue fundado en 1998 por iniciativa estatal y municipal. Su director es desde el comienzo Thierry Malandain, que cuenta con cerca de un centenar de coreografías propias. En la actualidad sigue desarrollando un repertorio coherente con una visión «muy personal de la danza», que ya desde su época de bailarín clásico demostró «un marcado gusto por los márgenes y una tenacidad fuera de lo común».

El regreso de su compañía al Bretón viene a completar el breve pero intenso apartado dancístico incluido en la programación del 46.º Festival de Teatro de Logroño, con dos formaciones internacionales de prestigio. Primero fue el London City Ballet, que dejó en los aficionados un sabor de boca insuperable con 'Momentum'. Hoy es el turno del Ballet de Biarritz y su mosaico humano.

