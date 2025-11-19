O'Funkillo encabezará la décima edición del Moradillos Fest de Préjano el 3 y 4 de julio El festival avanza un cartel con Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, Drugos, Naked Family y César Gallard

La celebración del décimo aniversario del Moradillos Fest ya tiene protagonistas. El festival de Préjano ha anunciado los primeros nombres para un cartel que anuncia como «inolvidable»: la referencia del funk rock fusión O'Funkillo, el cantautor Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, el rock fresco de Drugos, la coctelera rock, pop y fusión de Naked Family y la fiesta asegurada a los platos con el arnedano César Gallard.

Tras estrenarlo este verano, el Moradillo repetirá escenario en el Mirador de los Poetas de Préjano en el fin de semana del 3 y 4 de julio con el objetivo de llevar cultura al mundo del Cidacos, de ofrecer un fin de semana único de naturaleza y música en el valle del Cidacos.

Tras el magnífico ambiente que ha regalado en anteriores ediciones, la expectación por este décimo aniversario llevó a agotar los abonos ciegos. Con este avance del cartel, Moradillos ya pone a la venta el siguiente tramo de abonos para los dos días por un precio de 25 euros a través de su página web oficial. Cuando se agoten estas unidades limitadas, el precio subirá.

