«Monté la banda con una tía al frente para que cante de rockera a rockero» La polifacética Teté Delgado encabeza la banda de los Ciclones, que hacen un repaso a los géneros del rock de raíces. El Fárdelej abre hoy su parte Music con un concierto gratuito en la Puerta Munillo Teté Delgado Cantante de Teté y los Ciclones

El Fárdelej crece en esta sexta edición en una tercera jornada musical, comenzando esta noche, desde las 21 horas, en la Puerta Munillo con Teté y los Ciclones.

-¿Con qué disposición ha de presentarse esta noche el público?

-¡Que se agarren a las orejas, que vamos a soplar con toda nuestra fuerza y cariño! En el programa nos presentan como un regalo del Fárdelej a la gente de Arnedo por su fidelidad. Y nos llevan a nosotros que somos como de casa y somos bien acogidos en La Rioja, después de actuar en el EncinArt -a donde no pudimos acudir a su décimo aniversario- y en Arnedo. El peligro es que nos llevan antes a comer a las bodegas y, claro, nosotros tenemos que tocar...

-¿Quiénes son los Ciclones?

-Tenemos la suerte de contar con una banda estable desde hace ocho años: Guillermo González del Campo al contrabajo, Isaac González a la guitarra, Arturo Sanz a la batería y yo... Pocos y contundentes. No hacemos un rockabilly clásico, sino que lo mezclamos con rythm n' blues, blues, swing... Esa mezcla gusta a todo el público.

-En estos tiempos de reggaeton, ¿se puede ser una banda rocker?

-¡Claro! Es muy difícil vivir de una banda de rock n' roll. Nosotros conseguimos tener una banda estable porque cada uno tenemos otro trabajo, además de tocar en otros grupos para no deshidratarse. A mí me encantaría poder dedicarme a la música y que el resto fuesen cosas accesorias. Pero no puede ser. Eso sí, yo no quiero plantar a los Ciclones en la vida, porque nos gusta tanto la música que hacemos y nos lo pasamos tan bien....

-¿Por qué los chavales de hoy no sueñan con ser estrellas del rock?

-Desde los tiempos del grunge han salido muy pocas estrellas del rock. No tienen espejos donde mirarse... Es una tristeza, pero los héroes de los chavales de hoy son los futbolistas y los dj.

-Y usted, ¿por qué quiso serlo?

-De pequeña yo quería ser científica porque me apasionaba investigar, conocer cosas nuevas, entender el porqué de las cosas. Pero ya se me veía el plumero cuando organizaba festivales de teatro con marionetas. El bicho del rock n' roll me picó con un vinilo que regalaba la marca de pantalones Rok, un recopilatorio de clásicos que me descubrió a Little Richard, Chuck Berry... Desde ahí, comencé a investigar en la música y abrí mucho el abanico. Me encanta todo lo que tenga negritud. Llegaron los 80 y vi a Siniestro Total en la tele haciendo un playback descarado en 'Aplauso'. Surgió la movida de Vigo, salieron fanzines...

-Su primera banda fue con los Supremos.

-Iba más al rock n' roll soul. Pero optamos por el rock n' roll con punto de negritud. Comenzamos los Ciclones más rockabilly, pero pronto fuimos llegando al rythm n'blues, al soul, swing... Y hacemos la mezcla de lo que más me gusta. Como cualquier banda que empieza, comenzamos con versiones buscando nuestro sonido y estilo, con un enorme respeto a canciones escritas hace 50 ó 60 años que siguen emocionando por sus letras y melodías. Pero queríamos tener canciones propias y en español, para que el público supiera lo que estamos contando. Por ese respeto, no escribo canciones. Pero me he convertido en inspiradora: le cuento mis historias, imágenes y sensaciones al Indio, del Gruta 77, y él las hace canciones fantásticas. Firmaría cada una de esas frases. Nos entendemos perfectamente y nos hace trajes a medida.

-¿Qué mensajes quiere lanzar?

-En una ocasión, en un concierto en el Gruta, me paré a mirar y vi que todo eran hombres: el que estaba arriba del escenario y la mayoría del público. Entonces, me pregunté por qué no montar una banda con una tía que les diga cuatro cositas a los tíos, que son la mayoría de los que están abajo... que les vacile, pero sin ofender, que se sientan cómplices... de rockera a rockero... y que terminen diciendo «qué canalla es esa tía, qué bien se lo hace».

-¿Cuál es el futuro de la banda?

-Tengo ganas de que nos volvamos a juntar y hagamos canciones nuevas. A pesar de la distancia -con dos en Madrid, uno en Sevilla y yo en Galicia-, parece que hay ahora un espacio en el que puede que volvamos a hacer algo. Confiemos en que Arnedo sea otro punto de inflexión para otra buena temporada de los Ciclones.