Monólogos y zarzuela en el teatro Ideal de Calahorra

Sanda Sainz Jueves, 2 de octubre 2025, 18:31

Dentro de los actos del centenario del teatro Ideal de Calahorra, este viernes tendrá lugar una conferencia sobre zarzuela a cargo de Rafael Juan Parrilla Andreu, a las 20.00 horas.

La Asociación Calahorra Ciudad Comercial organiza el sábado una jornada de monólogos con Carolina Noriega y Quique Matilla, a las 21.00.

El domingo está prevista la zarzuela 'El barbero de Sevilla', a las 20.00, con la compañía Teatro Lírico Andaluz.

Calahorra