UNA DE MIURA AGRIA Y DIFÍCIL

Justo cuando se estaba empezando a enchiquerar la corrida de Miura, hubo pelea de gallos en el corral de la plaza. El cuarto de sorteo fue corneado y vapuleado. El pasado lunes, al desembarcarse en el Gas la corrida, tres toros se echaron encima de un cuarto y le pegaron tal paliza que hubo de ser guardado aparte. En las corraletas de la Rochapea, donde el Gas, solo se mostraban cinco toros. El más ofensivo de todos ellos -casi un metro de cuerda de pitón a pitón, astifino desde la cepa, exageradamente cornalón- era un toro colorado, Aguilito, altísimo de cruz, que por gesto parecía el amo de la manada.

Ese vino a ser el último de sanfermines. Con sus dos antenas terroríficas. La percha más temible de toda la feria. Varios palmos por encima de cualquier otro. Alzada y artillería. No fue toro de muchas carnes, porque en Miura son rareza; tampoco el más largo del sexteto original, pero montaba por encima de las tablas de barrera, a las que no llegó ni a barbear. Con solo lanzarse y volver llenaba el ruedo entero. Era la última bala de la corrida. El miura castigado y herido no pudo recomponerse. Por él entró en liza un toro de Fuente Ymbro que ni siquiera había sido sobrero en la corrida titular del martes pasado. Una mole deforme que dio más peso que cualquiera de los miuras supervivientes de las dos peleas y fue, por traza, de los de reventar la báscula.

Los feos, cornalones y escurridos toros de Miura, ganadería que suele cerrar tradicionalmente la feria de San Fermín, deslucieron las horas previas al 'Pobre de mí' con su desabrido y desrazado comportamiento, ante el que resolvió con solvencia el manchego Rubén Pinar, que dio la única vuelta al ruedo del festejo. La «miurada» fue un lote de toros tan grande y voluminoso como mal presentado, pues, aunque aparatosamente armados, su gran volumen no estuvo acompañado del necesario remate el trapío de una plaza de primera.