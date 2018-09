Mike Sánchez y su piano abren la nueva programación del Stereo Rock and Roll Mike Sánchez con su piano. L. R. Jueves, 6 septiembre 2018, 23:09

logroño. Desde que formase Big Town Playboys en Londres en la década de los 80, Mike Sánchez ha tocado, girado y grabado con artistas como Eric Clapton, Robert Plant (en el concierto de reunión de Led Zeppelin en el O2 Arena fue Mike Sánchez quien cantó la primera canción), Jeff Beck (con él grabó un disco homenaje a Gene Vincent), Bill Wyman (artista con el que se ha subido decenas de veces al escenario siendo miembro fijo de Bill Wyman's Rhythm Kings), Imelda May (antes de debutar en Universal la vocalista grabó Almost Grown, disco de duetos con Mike Sánchez) o Albert Lee (responsable de las guitarras de So Many Routes, último lanzamiento del cantante y pianista). Semejante carta de presentación sirve para avalar la nueva temporada de conciertos del Stereo Rock and Roll Bar. La cita, hoy a las 20 horas (apertura de puertas 19.30 horas). El precio de las entradas es de 10 euros anticipada (entradium.com) y de 12 en taquilla. Completará la velada Dj Steel-o a los platos.

Mike Sánchez es reconocido especialmente por sus shows en directo en los que tocando y cantando Boogie Woogie y Rock and Roll nunca deja a nadie indiferente. Prueba clara es lo que dicen de él artistas tan bien consagrados como Robert Plant: «Predicando con sudor y trabajo desde su Iglesia de 88 teclas es admirado y respetado por todos los que le precedieron».

Brighton 64

La segunda cita también tiene un nombre de relumbrón en el Stereo con la actuación de los míticos Brighton 64 el viernes 7 de Septiembre. El concierto, aunque puede acceder todo el mundo, es parte de los actos que se celebran con motivo del 10 aniversario del Scooter Club de La Rioja. Brighton 64 una banda mítica, que lleva tocando desde el año 86 y que nunca ha dejado de existir, aunque sus integrantes, los hermanos Albert y Ricky Gil, han formado diferentes bandas como Brigatones, Matamala, Top models... Y ahora de nuevo como Brighton 64 han sacado otro Lp más, 'El tren de la Bruja'.