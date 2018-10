MIEDO «Acompañar y sentirse acompañado, querer y sentirse querido es la manera de superar el miedo o de atenuarlo» IGLESIA Sábado, 20 octubre 2018, 23:02

Es frecuente escuchar que el miedo es libre. Puede ser. No hace falta invocarlo, surge en cualquier momento de la vida, en cualquier situación. De niños, son los duendes, los fantasmas, la bruja, el hombre del saco, los que imaginativamente nos asustan; pero también un ruido a medianoche, una mala caída o un castigo pueden quitarnos la paz o turbarnos el sueño. Ya de mayores, son otros nuestros miedos: el cuidado de nuestra salud, el bienestar de nuestros seres queridos, la dificultad para conseguir una vivienda propia y un trabajo digno, la complejidad y fragilidad de las relaciones personales, el estrés, la violencia, la inseguridad, el egoísmo...

Zygmunt Bauman escribe: «El terreno sobre el que supuestamente descansan nuestras perspectivas de vida es sin duda inestable, como también lo son nuestros empleos y las empresas que los ofrecen, nuestros compañeros/as y nuestras redes de amigos, la situación de la que disfrutamos en la sociedad, y la autoestima y la autoconfianza que se derivan de aquella. El 'progreso' (...) representa ahora la amenaza de un cambio implacable e inexorable que, lejos de augurar paz y descanso, presagia una crisis y una tensión continuas que harán imposible el más mínimo momento de respiro... En lugar de grandes expectativas y de dulces sueños, el 'progreso' evoca un insomnio repleto de pesadillas en las que uno sueña que se queda rezagado, pierde el tren o se cae por la ventanilla de un vehículo que va a toda velocidad y que no deja de acelerar». Quizás los más jóvenes tilden estas palabras de excesivamente pesimistas, pero el paro, la marginación, la desigualdad, la pobreza siguen estando ahí.

Dicen que el miedo es libre. Puede ser, pero el miedo no libera. Cierto es que en ocasiones nos hace más prudentes ante una situación inesperada; y que llega a atraernos, a tenernos en suspenso, cuando lo experimentamos a través de la ficción. ¿Quién no ha leído a Poe? ¿Quién no se ha asomado a 'La ventana indiscreta' de Hitchcock, no ha sentido su 'Vértigo', sufrido su 'Psicosis', corrido a toda prisa 'Con la muerte en los talones'? Pero no es menos cierto que el miedo paraliza, encadena, frustra empresas, proyectos, relaciones.

El miedo nos aísla, nos hace suspicaces, recelosos; ve enemigos, no hermanos; es un peso angustioso que nos hace la vida irrespirable.

Frente a sus amenazas, aireadas por los vendedores de remedios para todo, apelamos a los seguros de vida, a las apuestas, al gimnasio, al horóscopo, al blindaje de las puertas y de los corazones. Vano intento.

Su presión resquebraja, desintegra falsas seguridades, obligándonos a una búsqueda incesante de soluciones mágicas, cuyos resultados son siempre frustrantes.

Acompañar y sentirse acompañado, querer y sentirse querido es la manera de superar el miedo o atenuarlo. Una madre, un amigo, una enfermera, un buen profesional, un servidor dispuesto nos ayudan a respirar, andar, vivir serenos.

El salmista se sabe acompañado por el Señor y en Él vive tranquilo: «Aunque camine por cañadas oscuras/ nada temo porque tú vas conmigo». Juan de la Cruz imaginaba a Cristo esposo, nuevo Orfeo, amansando las iras, los ardores y miedos de la creación, para no despertar a la esposa (la humanidad) de su sosiego bienaventurado: «A las aves ligeras, / leones, ciervos, gamos saltadores, / montes, valles, riberas, / aguas, aires, ardores, / y miedos de las noches veladores: / por las amenas liras / y canto de sirenas os conjuro / que cesen vuestras iras / y no toquéis el muro, / porque la esposa duerma más seguro».

¿Habrá un día en que todos, disipando los miedos, nos cuidemos así?