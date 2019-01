LA MESA FAMILIAR «La mesa era el hogar, el corazón de todos. No había soledad que no encontrara compañía animosa, alegría que no multiplicara, desahogo que no encontrara un eco. Convivir era estar allí, sentados, compartiendo la vida sorbo a sorbo» IGLESIA Domingo, 6 enero 2019, 00:17

Ala mesa! ¡A comer! Era la orden, el aviso que bajaba del cielo, del cielo de la madre que llamaba a los hijos. A las dos de la tarde, puntualmente, para encajar horarios de trabajo, de escuela, de descanso. La aguja del reloj, imperturbable, imponía su ley.

Bien dispuesta la mesa, iba poblándose y cada comensal iba a su sitio. La madre era la última en sentarse, breve tiempo, que estaba de continuo levantándose, sirviendo la legumbre, el pan, el agua, la carne o el pescado. Se bendecía con amor la mesa -personas, alimentos-, se recordaba a los que pasan hambre, quedaba limpio el plato. Se servía primero a los mayores, después a los pequeños; la madre era la última en servirse. Luego se comenzaba a comer juntos.

A la hora de hablar, también la edad tenía preferencia: los abuelos, los padres, los jóvenes, los niños; era lo más frecuente que estos últimos alteraran la calma con sus riñas, travesuras domésticas, enfados; una ligera reprimenda volvía a poner orden, las cosas en su sitio.

La mesa era escenario dialogante, convergencia de planes, de memorias, noticias y consejos; se repasaba la jornada -anécdotas, sucesos, novedades -, la crónica del barrio; conversación que interrumpía a veces el impagable silbo del cartero, que atenta, amablemente, nos entregaba nuevas familiares que llegaban de lejos, de muy lejos.

La mesa, siempre humilde, sabía ser coqueta. En los días de fiesta lucía su mantel engalanado con bordados de pájaros y flores que la hacían jardín claro y ameno; se unían convidados que llegaban de fuera, que pasaban el día con nosotros y decían adiós hasta las fiestas próximas u otro acontecimiento. Ese día brillaban los cubiertos, acordes con lo alegre de los rostros; también los entremeses, las croquetas, la sopa de garbanzos, el guiso de las aves de corral o de conejo; y, sobre todo, el postre -el brazo de gitano, las natillas, el flan, arroz con leche-, delicia maternal y delicada, donde colaboraba el gallinero de la casa y las vacas lecheras del vecino.

La mesa era el hogar, el corazón de todos. No había soledad que no encontrara compañía animosa, alegría que no multiplicara, desahogo que no encontrara un eco. Convivir era estar allí, sentados, compartiendo la vida -preocupares y sueños- sorbo a sorbo. La mesa era un nosotros acogedor, sagrado; era un abrazo de comunión filial, fraterna, que nutría flaquezas, evocaba raíces, proveía de largo para el largo camino. Nunca faltaba un puesto disponible, un vaso de alegría, una rodaja atenta, un bocado de paz, una palabra dulce, un brindis nuevo.

La mesa familiar era anticipo del banquete feliz, universal, definitivo; del que dijo el profeta (Is. 25, 6...) que es Dios el anfitrión y nos invita a todos: «El Señor... preparará... para todos los pueblos un festín de manjares suculentos, un banquete de vinos de solera (...). Destruirá la muerte para siempre, secará las lágrimas de todos los rostros y borrará de la tierra el oprobio de su pueblo». Y no solo anfitrión; que el Señor mismo será el mejor bocado. Así lo afirma Juan: «Yo soy el Pan de vida... El que me coma vivirá para siempre» (Jn. 6, 48...). ¿No es hermoso?

Quiero acabar, dándoos una estupenda noticia. Nuestro querido Justo, amigo entrañable, sacerdote ejemplar y memorable articulista, repuesto de su enfermedad, vuelve a esta mesa del periódico. A partir del próximo domingo, volverá a deleitarnos escribiendo esta página tan suya con su maestría y fervor característicos. Le damos la bienvenida, nos congratulamos con él y le agradecemos cariñosamente su regreso.