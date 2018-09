CASI TODO ES MENTIRA

Da mucha pereza el plomizo discurrir de estos empachos festeros. El seso se embota, el humor se atonta y se irrita el colon. Si incluso entre charanga y panceta creí oír rebuznar a José María Asnar. En San Mateo empieza uno como un cohete y a los dos días, plaf, tortazo de realidad. El sábado Logroño era París, el domingo Sodoma y el lunes un Albacete cualquiera. Aquellas calles desbordadas de juerga las dejó la tormenta peor que el Pisuerga. Y el Bretón de mis entretelas, de las plumas gamberras de La Cubana pasó a esta media comedia de las mentirijillas que no es ni chicha ni limoná pero se parece demasiado a estos decepcionantes días para olvidar: un enredo simplón, risas flojas y, al final, gatillazo. Otro cualquiera.

Familia ateniense, padres ausentes, hijos malcriados, tía solterona y en medio un esclavo liante y embustero tratando de tejer un tinglado clásico de amoríos y engaños varios. Sin el ingenio ni la fuerza dramática de los grandes autores y las obras maestras, 'La comedia de las mentiras' es un vodevil de entretenimiento ligero hecho con oficio actual para llenar teatros un par de horas, de Mérida al Bretón, sin que ocurra nada relevante. La trama no es brillante pero funciona, los personajes son vulgarzotes pero resultones, los intérpretes no están mal ni bien tampoco y el público sin más se conforma con ese disfrute cómodo y doméstico, como de sofá y pantufla pero de tiros largos, que procura ver actuar en carne y hueso a esos rostros televisivos que son como de la familia. Actores muy populares para seguir rentabilizando un éxito anterior que sí fue apuesta atrevida: con su divertida adaptación de 'El eunuco', de Terencio, Pep Anton Gómez (entonces junto a Jordi Sánchez) brilló en la reinterpretación de un clásico latino; en cambio, este refrito propio de comedias de Plauto (ahora junto a Sergi Pompermayer) no está ni de lejos tan bien dotado como aquel castrado Pijus Magníficus.

Ni siquiera el mismo Pepón Nieto, que entonces reivindicó el protagonismo de los grandes actores de reparto, parece respirar a gusto en la estrecha levita de este Calidoro. Transpirar, eso sí, transpira porque se lo curra de veras. Pero también fatiga. Y encabeza un elenco fatigante a su vez con Paco Tous una vez más como pareja cómica excesiva, una cómoda pero insípida María Barranco y otros cuatro jóvenes actores demasiado guiados desde la dirección hacia el cliché y la gestualidad exagerada.

En harenes así yo me quedo con el eunuco, que lo que pasa en San Mateo en San Mateo se queda. Además, cierto es que todo es mentira... Salvo alguna cosa, que diría el otro.