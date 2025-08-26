Martha Asunción Alonso acerca su 'Literatura universal' a Agosto Clandestino

La Rioja Martes, 26 de agosto 2025, 10:05 Comenta Compartir

La nueva sesión de 'Café con hielo y poesía', el ciclo que realiza Santos Ochoa dentro de la programación de Agosto Clandestino, nos propone hoy acercarnos a los poemarios 'Literatura universal' (Isla Elefante) de la madrileña Martha Asunción Alonso y 'Cuántos pájaros huidos' (Eolas) de Eva Palacios Costero. El acto tendrá lugar en la librería Santos Ochoa de Calvo Sotelo a las 17.30 horas, y será presentado por la poeta y coordinadora del festival Agosto Clandestino, Sonia San Román.

Martha Asunción Alonso (Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández y Premio Adonais, entre otros reconocimientos) desentraña en su última publicación lo universal que habita lo cotidiano. Y lo hace con versos que hablan de amor y de genealogías con la fuerza de una de nuestras grandes poetas contemporáneas.

Como reza su título, el poemario de Eva Palacios fluye como el pájaro que no puede encontrar canto ni asiento. Asume lo agudo de la condición humana y de su estar en el mundo, su incesante devenir, el asombro que nos continúa generando el hecho de estar vivos.